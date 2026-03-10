Γιολάντα Διαμαντή: Δυσκολεύτηκα να κάνω παιδί, είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο

Η Γιολάντα Διαμαντή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε δίχως περιστροφές, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γίνει μητέρα. Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε πως χρειάστηκε να κάνει θεραπείες και εστίασε σε μια εποχή που η ανησυχία «σκίαζε» την καθημερινότητά της. Κατάφερε στο πέρασμα των επόμενων χρόνων να αποκτήσει τρία παιδιά και με τον σύζυγό της, Γιώργο Καββαδά, ζουν μόνιμα στη Λευκάδα.

Μεταξύ άλλων, η Γιολάντα Διαμαντή εξομολογήθηκε στη Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Και έκανα φοβερές, τρομακτικές θεραπείες, χειρουργεία πριν και τελικά συνέλαβα την πρώτη μου κόρη φυσιολογικά. Έμεινα έγκυος, και έμεινα και 9 μήνες στο κρεβάτι. Δεν πήγαινα ούτε τουαλέτα. Ήταν πολύ βάρβαρο. Αλλά τόσο πολύ που θέλαμε να κάνουμε παιδί… Άντεξα.

Δεν με φόβισε για τα επόμενα παιδιά. Με το που γέννησα, μου ‘παν τώρα λίγο κρατήσου… Εγώ δεν φαντάστηκα… αφού δεν μπορούσα να κάνω παιδί ότι θα μείνω τόσο εύκολα και με το που γέννησα, έμεινα έγκυος! Στο δεύτερο δούλευα κανονικά, μετακόμισα σπίτι γιατί δεν χωράγαμε στο μικρό που ήμασταν… Όλη η ζωή μου ήταν κανονικότατη.

Και με τη Τζωρτζίνα –την πρώτη μου– με βοήθησε πάρα, μα πάρα πολύ η δουλειά μου. Δηλαδή, δεν σταμάτησα να δουλεύω ποτέ. Μου ‘χαν μεταφέρει το στούντιο στο σπίτι. Έκανα ραδιοφωνική εκπομπή, και έλεγα…”Ησυχία! Βγαίνω τώρα!”. Στον κόσμο που ήταν μέσα στο σπίτι…».

Η Γιολάντα Διαμαντή είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια και το 2024, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με την ηλικία της.