Γιώργος Αλκαίος: Απατεώνες έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα με τα στοιχεία του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Αλκαίος διαπίστωσε την απάτη που είχε στηθεί εν αγνοία του και θέλησε να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς φίλους του. Όπως έγραψε ο τραγουδιστής, οι άγνωστοι για την ώρα δράστες, δημιούργησαν ένα ψεύτικο προφίλ με το όνομά του και προσωπικές του φωτογραφίες. Στόχος τους, να «ψαρέψουν» και να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Ο Γιώργος Αλκαίος διευκρίνισε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει καμία σχέση με εκείνον και προέτρεψε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



Στην ανάρτησή του δημοσίευσε και στιγμιότυπο συνομιλίας, όπου το ψεύτικο προφίλ ζητά το ποσό των 3.000 ευρώ. Ο τραγουδιστής συμβούλευσε τους ακόλουθούς του να μην ανταποκρίνονται στα μηνύματα και να προχωρούν άμεσα σε αναφορά ή μπλοκάρισμα του συγκεκριμένου λογαριασμού.



«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ», επισήμανε ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την προσοχή και τη στήριξη.

Έντονα ενοχλημένη με τα ψεύτικα προφίλ, εμφανίστηκε λίγο νωρίτερα και η Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία μάλιστα προειδοποίησε πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά.