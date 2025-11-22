Πόπη Μαλλιωτάκη: Ξέσπασμα για τα ψεύτικα προφίλ – «Αν συνεχιστεί αυτό θα κινηθώ νομικά» γράφει η ίδια

Η Πόπη Μαλλιωτάκη θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους της, δημιουργούνται συνεχώς ψεύτικα προφίλ στα social media, τα οποία την παριστάνουν και στέλνουν μηνύματα στο κοινό που την ακολουθεί.

Μέσα από ένα instagram story, η Πόπη Μαλλιωτάκη προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά, αν κάποιοι δεν σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομά της. Ζητάει μάλιστα από όσους την ακολουθούν, να διαδώσουν το μήνυμά της.

«Παιδιά δημιουργούνται συνεχώς profile και παριστάνουν ότι είμαι εγώ! Θα παρακαλούσα να μην λαμβάνετε υπόψιν σας μηνύματα και οτιδήποτε άλλο στέλνουν τα accounts αυτά! Προφανώς και δεν ανήκουν σε μένα και αν συνεχιστεί αυτό θα κινηθώ νομικά! Report παρακαλώ!», ήταν η ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Τον περασμένο Μάιο, η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε δώσει συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show». Έχει πει μεταξύ άλλων, πως όταν πέθανε o Μπάμπης Λαζαρίδης χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη.

Αυτό τον καιρό, η τραγουδίστρια παρουσιάζει το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers» μαζί με τον γιο της Βασίλη Λαζαρίδη στο YouTube,