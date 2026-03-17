Γιώργος Ασημακόπουλος: «Με κατασκόπευε κάτω από το σπίτι, ερχόταν στη δουλειά μου»

«Ήτανε μια μορφή ότι μου στερεί την ιδιωτικότητά μου. Είχα εννοείται κινηθεί νομικά» αποκάλυψε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος μίλησε την Τρίτη (17.03.2026) στην εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή τις εξελίξεις στο Ντουμπάι με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με το real estate σε Αθήνα και Ντουμπάι.

«Δεν είναι τόσο ακραίο όπως το δείχνουν. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση… Επικρατεί φόβος, ελεγχόμενος φόβος. Είναι ένα τόσο safe μέρος, που πιστεύω ότι όλο αυτό – εύχομαι, ελπίζω – να τελειώσει πολύ σύντομα», είπε αρχικά για το Ντουμπάι ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Γιώργος Ασημακόπουλος ρωτήθηκε για τα σχόλια της Έλενας Χριστοπούλου στον Παντελή Τουτουντζή και τον σύζυγό του για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκαν στα social media, με αφορμή τις φωτογραφίες τους ως ζευγάρι.

«Τον Παντελή τον ξέρω και προσωπικά, και τον Νάσο, έχουν μια πανέμορφη οικογένεια. Είναι κομπλεξάρισμα. Ζουν τη ζωή τους, δεν θεωρώ ότι προσβάλλουν ή κάνουν κάτι περίεργο. Και η Έλενα η Χριστοπούλου πιστεύω ότι δεν το εννοούσε. Είναι γυναίκα, το βλέπει και η ίδια –ειδικά στο δικό της προφίλ που μπορεί κάποιος να γράψει αρνητικά σχόλια– δεν θεωρώ ότι της αρέσει.

Και όταν εκτίθεσαι, εννοείται, δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να σου γράφει αρνητικά σχόλια, να σε κάνει να νιώθεις άσχημα και να σου κάνει μια μορφή bullying», είπε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε πως στο παρελθόν είχε κινηθεί νομικά για άνθρωπο που τον κατασκόπευε: «Έχει συμβεί και σε μένα στο παρελθόν να υπάρχει ένας άνθρωπος που να με κατασκόπευε κάτω από το σπίτι, να έρχεται στη δουλειά μου, να μου δημιουργεί προβλήματα. Ήτανε μια μορφή ότι μου στερεί την ιδιωτικότητά μου. Είχα εννοείται κινηθεί νομικά».