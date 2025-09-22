Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν ντρέπομαι για τη σχέση μου»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και εξομολογήθηκε τα πάντα τόσο για την επιστροφή της σειράς «Grand Hotel» όσο και για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Παράλληλα, ο γοητευτικός ηθοποιός υπογράμμισε, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι δεν αισθάνεται ωραίος. Επίσης, ο Γιώργος Γεροντιδάκης τόνισε ότι η προστασία του δεσμού του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι για εκείνον στάση ζωής.

«Δεν αισθάνομαι ζεν πρεμιέ αλλά κανονικός άνθρωπος. Κοιτάζοντάς με στον καθρέφτη λέω “μία χαρά, πάμε παρακάτω”. Έτσι όπως με έπλασε η μάνα μου και ο πατέρας μου έτσι φαίνομαι. Δεν καταλαβαίνω ότι είμαι ωραίος και δεν με νοιάζει κιόλα, γιατί δεν είμαι. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο όμορφοι εσωτερικά, οπότε αυτό κοιτάω», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Συνήθως με φωνάζουν να κάνω τους κακούς, όχι τους ωραίους», πρόσθεσε ακόμα.

«Δεν την προσέχω την εικόνα μου. Με κυνηγάνε για να βάλω μια αντιηλιακή κρέμα για το πρόσωπο», δήλωσε στην ερώτηση αν κάνει κάτι για την εμφάνισή του.

«Ξεκουράστηκα το καλοκαίρι, ήταν χαλαρά φέτος. Οι 17 μέρες (σ.σ. που έκατσα), ήταν λυτρωτικές», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

«Δε θα έπιανα ποτέ κάποιον παπαράτσι ή δημοσιογράφο να του πω γιατί με φωτογράφησε. Δε θα το κάνω γιατί ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι για τη σχέση μου, ντρέπομαι να πάω να κάνω μια τέτοια παρατήρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένο και να καταλαβαίνουν ότι είναι μια στιγμή που και οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να ζήσουν», απάντησε ο ηθοποιός σε σχετική ερώτηση.

«Η στάση που έχουμε δεν είναι θέμα προστασίας, είναι στάση ζωής. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι ήρεμος στην καθημερινότητά μου, να κάνω τη δουλειά μου, να μπορώ να κινούμαι στη ζωή με το κεφάλι καθαρό, να μην έχει να πει κανείς κάτι», συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

«Οικογένεια θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι και οι άνθρωποι που τους περιστοιχίζουν, δεν είναι απαραίτητα ένα παιδί. Σαφώς είναι κάτι το οποίο δεν έχω ζήσει και δεν μπορώ να κρίνω. Έχω ζήσει πολύ μεγάλη οικογένεια, έχω πάρει πολλή αγάπη, οπότε δεν είναι κάτι που μου λείπει απαραίτητα. Αν έρθει, με μεγάλη χαρά, αλλά δεν το κυνηγάω κιόλας», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Οι αποκαλύψεις για το «Grand Hotel»

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για τη σειρά «Grand Hotel» που επιστρέφει απόψε στον ΑΝΤ1.

«Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε κάποια πράγματα, τα οποία μας εξηγούν πράγματα για την ημέρα που μας άφησε το “Grand Hotel” το καλοκαίρι», είπε για τη συνέχεια της σειράς, αποκαλύπτοντας ότι ο Ρήγας δεν μπορεί να πάρει την Ελένη στα σοβαρά.

«Μόνο ίσως την Κυβελή μπορεί να έχει κοντά χωρίς να την εκμεταλλεύεται. Είναι τα συναισθήματά τους μπερδεμένα, θα τους δούμε να συνεργάζονται φέτος», δήλωσε ακόμα, αναφέροντας ότι με τον ρόλο του Γιάννη Στάνκογλου θα έρθουν σε ρήξη.