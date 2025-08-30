Γιώργος Καράβας: «Όλοι στον κύκλο μου είχαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις όταν αποφάσισα να κάνω οικογένεια»

Ο Γιώργος Καράβας έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μίλησε για την ψυχανάλυση που έχει κάνει κατά καιρούς αλλά και το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρε ποτέ στη ζωή του.

Το δημοφιλές μοντέλο που αναλαμβάνει τα ηνία του ριάλιτι «Exathlon» που αρχίζει σύντομα στον ΣΚΑΪ εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν δεύτερες σκέψεις όταν τους ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει οικογένεια. Μάλιστα, ο Γιώργος Καράβας χαρακτήρισε την απόφασή του αυτή ως το μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει ως τώρα στη ζωή του.

«Όταν το 2011 αποφάσισα να κάνω οικογένεια ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο που έχω πάρει στη ζωή μου. Όλοι στον κύκλο μου, αν όχι ήταν αντίθετοι, είχαν σίγουρα δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εγώ τότε πάτησα στα πόδια μου και είπα “αυτό θέλω και είμαι έτοιμος να το δημιουργήσω και να αντιμετωπίσω τις όποιες δυσκολίες θα φέρει”. Ξέρεις ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκεί, γι’ αυτό είναι και το μεγαλύτερο πράγμα που καλείσαι να δημιουργήσεις. Αν μπορείς να καταφέρεις αυτό, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», δήλωσε ακόμα το γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής του «Exathlon».

«Έχω κάνει την ψυχανάλυσή μου. Και σε ψυχολόγο έχω πάει, και με τον εαυτό μου έχω μείνει μόνος μου για να αναλογιστώ πού βρίσκομαι και πού θέλω να πάω. Από 25 χρόνων, που ξεκίνησα να λείπω στο εξωτερικό, μέχρι και σήμερα έχω κάνει αρκετές συνεδρίες. Σίγουρα είναι κάτι που σε βοηθάει, αλλά στο τέλος της ημέρας εσύ αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις τη διάθεση να ξεμπερδέψεις μέσα σου τα πράγματα, ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μόνο σε έναν βαθμό. Δεν μιλάω για τα πολύ σοβαρά θέματα που χρήζουν εξωτερικής βοήθειας, μιλάω για τις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις και έχουν ένα ρίσκο», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καράβας.