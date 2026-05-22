Η Ιωάννα Τούνη πήγε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ των Καννών και επέλεξε το πιο εκθαμβωτικό μπλε φόρεμα

Σε ένα από τα πιο γνωστά κόκκινα χαλιά του κόσμου έδωσε το παρών η Ιωάννα Τούνη, με την Ελληνίδα influencer να φοράει ένα φόρεμα υπερπαραγωγή που σκλαβώνει τα βλέμματα όλων όσων παρευρέθηκαν στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών.

Η Ιωάννα Τούνη έκανε το ντεμπούτο της με μία εντυπωσιακή μπλε τουαλέτα που μπορούσε να φανεί από… χιλιόμετρα και στο μαγικό αυτό ταξίδι πήρε μαζί της όλους τους διαδικτυακούς της φίλους από τη Θεσσαλονίκη στη Γαλλία και το Φεστιβάλ των Καννών.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε από το αεροδρόμιο, αποφάσισε τελευταία στιγμή να ταξιδέψει μόνη της στις Κάννες, για λιγότερο από 24 ώρες, για να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο μαγικό αυτό κόκκινο χαλί.

Η ίδια κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με τον χώρο του κινηματογράφου, ενώ υποσχέθηκε πως θα εξηγήσει αργότερα πώς της δόθηκε αυτή η ευκαιρία.

Μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο, έσπευσε να παρουσιάσει μέσα από ένα βίντεο στα social media την μπλε τουαλέτα με την οποία θα περπατήσει το κόκκινο χαλί.

«Είμαι στις Κάννες! Βλέπεις αυτή τη βαλίτσα; Έχει μέσα το φόρεμα που θα βάλω σήμερα. Είναι όλη η βαλίτσα ένα φόρεμα. Πήρα και ένα back-up φόρεμα, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μην είμαι σαν τον φτωχό συγγενή», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της έναν φίλο της που τη συνόδευε.

Σε άλλα βίντεο που δημοσίευσε στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη έκανε τις πόζες της έξω από το ξενοδοχείο και τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών.