Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη

Για τη διαδρομή της στο θέατρο, τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων πάνω στη σκηνή, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη που διατηρεί για το ραδιόφωνο μίλησε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (21/5).

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου εξήγησε στον Νίκο Χατζηνικολάου πως όσο περνούν τα χρόνια, αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο στις συνεργασίες της είναι η «χημεία» με τους συναδέλφους της και όχι το μέγεθος ενός ρόλου, τονίζοντας πως η ουσία βρίσκεται στον τρόπο που ένας ηθοποιός «γεμίζει» τη σκηνή.

«Όσο μεγαλώνω, πιο πολύ με νοιάζει η σχέση η σκηνική. Και ας μην είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος. Η χημεία είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι θέμα διάρκειας μεγάλου ρόλου. Τον μεγάλο ρόλο τον κάνεις εσύ. Και με τα χρόνια, δεν πειράζει να είναι και μικρότερος», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε με ενθουσιασμό για το ραδιόφωνο, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να το αγαπά ιδιαίτερα από την παιδική της ηλικία.

«Εγώ τρελαίνομαι με το ραδιόφωνο! Το άκουγα όταν ήμουν μικρή, με το τρανζιστοράκι. Το ραδιόφωνο σε κάνει να φαντάζεσαι και η φαντασία είναι υπέροχο πράγμα. Η τηλεόραση είναι πιο σκληρή», ανέφερε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για δύο πρόσωπα που, όπως είπε, σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία της, ο Δάνης Κατρανίδης και ο Ρήγας Αξελός, τονίζοντας τη βαθιά εκτίμηση και τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει γι’ αυτά.

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι, που είναι σταθμοί στη ζωή μου, ο Δάνης δεν έχει φύγει ποτέ. Μα το ίδιο συνέβη και με τον Ρήγα. Είναι δύο άνθρωποι της ζωής μου, σταθμοί. Μπορεί να υπήρξαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, αλλά αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους αγαπώ. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, τους σέβομαι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι επιταγές προς είσπραξη στην τράπεζα της αγάπης, που έχω πάρα πολλές. Άλλες δεν έχω. Αυτές τις έχω. Δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι, που, ανεξάρτητα από τη δουλειά στην οποία βρεθήκαμε, ήταν αυτοί που είναι. Έχω βαθιά εκτίμηση και βαθύ σεβασμό. Αυτές οι σχέσεις, λοιπόν, έχουν βαθιά εκτίμηση. Έχουν χθες, σήμερα, αύριο. Ανεξάρτητα αν ο Δάνης με την… ύλη δεν είναι εδώ».

Σημείωσε πως ήταν προσωπική επιλογή να μην αποκτήσει παιδί αλλά παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να είχε αποκτήσει ένα παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη.

«Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος, μπορεί να σου επιβάλει κάτι. Γιατί και αυτό σημαίνει ότι το επιβάλλεις στον εαυτό σου. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή, τα πράγματα που έχω κάνει, καθόλου. Τα σέβομαι, τα εκτιμώ. Αλλά η ζωή είναι ζωή και η καριέρα… Τι καριέρα; Δουλειά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε.

Αν θέλεις, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μια ίσως λίγο παλιακή αντιμετώπιση. Για μένα ήταν απαραίτητο, στο μυαλό μου, ένα παιδί να προέλθει από μια σχέση. Δεν έχει σημασία αν χωρίσεις μετά ή κάτι. Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη. Εκεί ήταν οι συνθήκες, μία το ένα, μία το άλλο, μία το… και όλο το αφήναμε, κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Να μου πεις: το θεωρείς παράσημο αυτό; Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιακό. Δεν θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Αλλά, από αγάπη. Πραγματική. Από μια τέτοια σχέση, ουσιαστική. Αυτό θα το ήθελα. Επιλογή μας ήταν. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε, η φύση είναι τέτοια. Αλλά το έχεις μετανιώσει; Θα μου πεις, τώρα είναι αργά».