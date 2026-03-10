Γιώργος Καράβας: Στη Σάρτζα δεν μας άφηναν να πετάξουμε, ζήτησαν αν μπούμε στο gate να μας συλλάβουν

«Το ότι φτάσαμε στην Ελλάδα μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ήταν καθαρά θέμα τύχης», εξομολογήθηκε για το πρόσφατα ταξίδι που έκανε ο Γιώργος Καράβας μαζί με την οικογένειά του στις Μαλδίβες.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star»και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε την Τρίτη (10.03.2026) ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος μίλησε για την ταλαιπωρία που βίωσαν οικογενειακώς κατά την επιστροφή τους από τις Μαλδίβες στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περιπέτεια, δεν λες τίποτα. Γενικότερα το ότι φτάσαμε 27 του μήνα, μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, πίσω στην Ελλάδα, νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης και, τολμώ να πω και επιμονής δικής μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Καράβας.

Ο Γιώργος Καράβας είπε στη συνέχεια: «Γιατί στην ανταπόκριση μάλλον που είχαμε στη Σάρτζα, ερχόμενοι από το Μάλε, μας είπανε με το “έτσι θέλω”, ότι δεν θα πετάξουμε. Ενώ είχαμε κάνει τα check in, κανονικά είχαμε τα boarding passes στα χέρια, ήμασταν on time στο αεροδρόμιο, στο κομμάτι της ανταπόκρισης και με το που κατεβαίνουμε, με τον τσαμπουκά μας λένε ότι δεν θα πετάξετε. Προσωπικά θεωρώ ότι γνωρίζανε τι θα συμβεί.

Γιατί η πτήση μετά ήταν γεμάτη Άραβες μέσα. Δηλαδή είχαν αφήσει 25 Έλληνες εκτός πτήσης, ενώ είχαν εισιτήρια. Όλοι αναφέρανε το κομμάτι της βίζας, εγώ ήθελα να επικοινωνήσω με την πρεσβεία. Και πέραν αυτού, τα πράγματα λίγο αλλάξανε, γιατί υπήρξε ένα 40λεπτο έντονο λογομαχιών, μπρος – πίσω, “δεν θα πετάξετε”, “θα πετάξουμε”, οπότε με το που αναφέρθηκα στο κομμάτι της πρεσβείας, τα πράγματα λυθήκανε άμεσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Καράβας πρόσθεσε επίσης: «Ανησύχησα κυρίως για τα παιδιά μου. Γιατί τα είχα μαζί μου, ήμασταν και με μία παρέα, η οποία είχε ένα βρέφος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως πήγαν, θα είχαμε τραβήξει πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν δεδομένο ότι θα μέναμε εκεί.

Φαντάσου σε κάποια φάση που δεν βγάζαμε άκρη, έχοντας τα boarding passes, γύρισα και είπα στα παιδιά “πάμε προς το gate”. Αυτός κατάλαβε τι είπα και ζήτησε από τη security, σε περίπτωση που περάσουμε, να μας συλλάβουν. Δεν θες να ξέρεις τι έγινε εκεί. Σημασία έχει ότι επιστρέψαμε. Πετάω 25 χρόνια, αυτό είναι κάτι το οποίο μου συνέβη πρώτη φορά».