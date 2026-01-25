Γιώργος Καρτελιάς για το έμφραγμα που πέρασε: Δίπλωσαν οι αρτηρίες, το παθαίνει το 3% του πληθυσμού

Ο Γιώργος Καρτελιάς πρόσφατα πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας και αναφέρθηκε στο έμφραγμα που υπέστη πριν από περίπου δυο μήνες, το οποίο και τον κράτησε για περίπου έξι μέρες στη ΜΕΘ.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής το πρωί της Κυριακής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ζω καλύτερα» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη και αποκάλυψε τι ακριβώς του συνέβη. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Καρτελιάς ανέφερε και ποια ήταν τα συμπτώματα που τον ταλαιπωρούσαν πριν πάθει το έμφραγμα.

«Τα τρία συμπτώματα που είχα, όταν έπαθα το έμφραγμα, τα είχα πάθει πριν από 15 – 20 ημέρες σε πολύ πιο ελαφριά φάση. Εκείνη την ώρα είχα ένα πόνο στο στήθος αλλά δεν συνδυάστηκαν όλα ταυτόχρονα. Δεν είχα ιδρώσει αλλά, πάλι, είχα το μούδιασμα. Έκανα μπάνιο, χαλάρωσα στο σπίτι και την άλλη μέρα ήμουν κομπλέ», περιέγραψε, αρχικά, ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Με το που μου τα σκάει μετά από 15 – 20 μέρες, σκέφτηκα ότι για να μου τα ξαναφέρνει τα ίδια συμπτώματα συμβαίνει κάτι άλλο. Οπότε τα συνδύασα τότε. Εν μέρει δηλαδή με είχε προειδοποιήσει αλλά τότε δεν πήγα πουθενά, έκατσα στο σπίτι μου», δήλωσε ακόμα.

«Με το που έφτασα στο νοσοκομείο, είπα στη γιατρό πως μάλλον περνάω έμφραγμα και μου είπε “αυτό θα το πούμε εμείς”. Μου βάζει τον καρδιογράφο και μου λέει… περνάς έμφραγμα. Έμεινα σχεδόν έξι μέρες στη ΜΕΘ. Δίπλωσαν οι αρτηρίες, όπως μου ‘παν οι γιατροί, το οποίο το παθαίνει το 3% του πληθυσμού και ήταν μια περίπλοκη κατάσταση.

Οπότε έκατσα αρκετό μέσα, παρ’ όλα αυτά πάλι δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν και τόσο σοβαρό», συμπλήρωσε, ο Γιώργος Καρτελιάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.