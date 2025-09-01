Γιώργος Κωνσταντίνου: «Με την Μάρω Κοντού είπαμε πως θα μείνουμε στην ιστορία με το “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα”»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Στούντιο 4” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Κούρο και μίλησε για την απόφαση να «ξαναζωντανέψει» το σπίτι της αγαπημένης ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου και συμπρωταγωνιστούσε με την Μάρω Κοντού.

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε στην συνέντευξη του ότι: «Η απόφαση αυτή με κάνει πάρα πολύ περήφανο, όπως φαντάζομαι και τη φίλη μου, την Μάρω. Αυτό το οίκημα που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και έτοιμο να πουληθεί κιόλας, ξαφνικά γίνεται κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και ένα στόλισμα μέσα στην Αθήνα. Τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο που είμαστε ζωντανοί εμείς και βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά θα γίνει στέκι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα περάσει πάρα πολύς κόσμος όταν θα φτιαχτεί αυτό».

«Με την Μάρω είπαμε πως… θα μείνουμε στην ιστορία γιατί, πέρα από τις ταινίες που θα βλέπουν αργότερα όταν δεν θα υπάρχουμε, θα υπάρχει αυτό το οίκημα, αυτό το το σπουδαίο πράγμα».

«Παρόλο που δεν είμαι νοσταλγός του παρελθόντος, φαίνεται ότι το παρελθόν με κυνηγά από πίσω. Βέβαια, αυτή η ταινία ήταν για μένα κορυφή και κάτι σπουδαίο το οποίο και γω ο ίδιος το εκτίμησα πολύ αργότερα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στη νέα του συνέντευξη.