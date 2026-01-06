Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια

Για την απουσία του πατέρα του, καθώς και για την οικονομική ενίσχυση που του παρείχε όταν έγινε γνωστός, μίλησε με ειλικρίνεια ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός έδωσε νέα συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», στον Alpha, με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καινούργιου, την Τρίτη (06.01.2025). Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε όταν εκείνος ήταν τριών ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα. Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο αγαπημένος πρωταγωνιστής.

«Ερχότανε μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε “πώς πάμε;” και τα κοιτούσε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ», είπε ακόμα.

«Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε. Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Alpha.