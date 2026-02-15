Γιώργος Λάγιος για Δάφνη Καραβοκύρη: Απογοητεύτηκα αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά και να την πλήξω

Ο Γιώργος Λάγιος απάντησε στην Δάφνη Καραβοκύρη, με αφορμή την τοποθέτηση που έκανε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Real View», αναφορικά με τις δηλώσεις του ψυχοθεραπευτή για τις κακοποιημένες γυναίκες. Ο ψυχολόγος υποστηρίζει πως έγινε μοντάζ στις δηλώσεις του, με στόχο να φανεί ότι χαρακτηρίζει «ηλίθιες» τις κακοποιημένες γυναίκες που δεν έχουν απομακρυνθεί από τον κακοποιητή τους και ειδικά εκείνες που έχουν αποκτήσει παιδιά.

«Εννοείται ότι οι κακοποιημένες γυναίκες δεν είναι ηλίθιες, διαστρεβλώθηκε ο λόγος μου. Χρησιμοποιήθηκε για να κάνουν νούμερα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λάγιος στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1. Πρόσθεσε πως η Δάφνη Καραβοκύρη έχασε ένα φίλο με τα λόγια και τη συμπεριφορά της.

«Έχω αποδείξει τόσα χρόνια ότι είμαι δίπλα στις γυναίκες. Περίμενα από τη Δάφνη Καραβοκύρη, που με ξέρει, κάτι διαφορετικό». Ο Γιώργος Λάγιος, μάλιστα, βγήκε και τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής και είπε: «Έπρεπε να παίξουν ολόκληρη τη δήλωσή μου. Η Δάφνη έκανε όλο αυτό το θεατρικό για το πόσο κακός επαγγελματίας είμαι. Προφανώς δεν θα έλεγα σε κανέναν άνθρωπο που έρχεται για ψυχοθεραπεία ότι είναι ηλίθιος.

Από έναν άνθρωπο που είναι φίλος μου, δεν θέλω να διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου και να μου κάνει επίθεση στην προσωπικότητα και την ιδιότητά μου. Έχω απογοητευτεί από τη Δάφνη, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά και να την πλήξω. Προτίμησε να χάσει μια φιλία προκειμένου να προωθήσει την καριέρα της».

Τι είχε πει η Δάφνη Καραβοκύρη

«Αισθάνομαι όχι μόνο εκνευρισμό αλλά αποστροφή. Θεωρώ ότι αυτός ο λόγος είναι κακοποιητικός και θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Όταν λες σε ένα θύμα κακοποίησης ότι είναι ηλίθιο, δεν το ξυπνάς. Το κάνεις να μαζεύεται μέσα στο σκοτάδι του. Το σκοτάδι και η σιωπή είναι τα πιο ατυχή πράγματα που μπορούν να συμβούν σε ένα θύμα. Για αυτό λέμε “Γιατί δε μίλησε”. Δε μίλησε γιατί φοβόταν, δεν αισθανόταν ασφάλεια. Όταν ένας άνθρωπος φέρει τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου και πας σε ένα ασφαλές μέρος, το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να ακούσεις είναι τέτοιους χαρακτηρισμούς που σε κάνουν να αισθανθείς ντροπή».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Ντροπή σε κάνει να αισθάνεσαι και ο κακοποιητής σου, άρα ουσιαστικά ενισχύεις αυτό το πράγμα, άρα το επαναλαμβάνεις. Αναπαράγεις αυτή τη λογική. Με διαταγές κανένας δεν έφυγε από νοσηρές καταστάσεις. Εγώ αν ήμουν ένα κορίτσι, το οποίο πήγαινε στον Γιώργο να τον συμβουλευτεί και άκουγε αυτά, σίγουρα δε θα ξαναπήγαινα».