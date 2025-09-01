Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά μπροστά στις κάμερες στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά παραμένουν μαζί και είναι ερωτευμένοι. Η Μύκονος ήταν για ακόμα μια χρονιά, ένα από τα νησιά που επέλεξαν για να χαλαρώσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Η παρουσία τους ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη από τους φωτογράφους και τους οπερατέρ.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έπειτα από την Τήνο, την Κυθνο και το Παλέρμο, ταξίδεψαν μαζί και στην Μύκονο. Μάλιστα στο νησί των Ανέμων ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV τους απαθανάτισε για πρώτη φορά να περπατούν μαζί χαλαροί στα Ματογιάννια κατά την διάρκεια βραδινής εξόδου τους.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είχε επισκεφθεί και πέρυσι την Μύκονο, θέλοντας να κρατήσει την σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Φέτος όμως ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός ζουν πιο ελεύθεροι τον έρωτά τους.

Οι δυο τους διασκέδασαν σε γνωστό bar restaurant και στην συνέχεια περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια όπου τους κατέγραψε η κάμερα.

Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά χαμογελαστή και ευδιάθετη βλέποντας τον Πέτρο Νάζο με τον οποίο συνεργάζονται στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» αστειεύτηκε λέγοντάς του «στην Πάρο σε άφησα, τι κάνεις στην Μύκονο;».

Όσον αφορά τα επαγγελματικά τους, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσει και την νέα σεζόν την παρουσίαση του «Πρωινού», τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί για το μέλλον της Μαρίας Αντωνά η οποία «φλερτάρει» με δύο εκπομπές του Open, αυτή του Θανάση Πάτρα και εκείνη των Κωνσταντάρα – Μαλέσκου.

Η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξή της είχε πει για τον Γιώργο Λιάγκα: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει»