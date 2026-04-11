Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές του παρουσιαστή σε παραλία της Τήνου – «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» σχολίασε

Ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει Πάσχα στην Τήνο και λίγες ώρες πριν την Ανάστατη, έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς φίλους του. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, έκανε βουτιές του στη θάλασσα, χωρίς να πτοείται από τους 17 βαθμούς Κελσίου, που έδειχνε το θερμόμετρο εκείνη την ώρα. Ο ίδιος άλλωστε είναι χειμερινός κολυμβητής και έχει συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Μας τρόμαξαν ότι θα γίνει χαμός, καταστροφές, χιόνια, κατακλυσμοί… Όμως δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση» είπε ο παρουσιαστής κάνοντας μια βουτιά στη θάλασσα της Τήνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιγραφή της ανάρτησής του, έγραψε: «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα!!! Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και… Καλό καλοκαίρι». Η Τήνος είναι αγαπημένος προορισμός του δημοσιογράφου. Διαθέτει εξοχική κατοικία και φροντίζει να επισκέπτεται το νησί, ακόμα και εκτός καλοκαιριού.

Πολλές φορές έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από περιοχές της Τήνου, διαφημίζοντας τις ομορφιές του νησιού. Συχνά επισκέπτεται γνωστά εστιατόρια και μπαρ, ενώ στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει εκεί φίλους του όπως ο Αντώνης Ρέμος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Το 2024 ο Γιώργος Λιάγκας είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως είχε αποκτήσει τη μεζονέτα γνωστού βιομηχάνου στην Τήνο. Επρόκειτο για ένα ακίνητο που ανήκε στον Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017 και είχε βγει σε πλειστηριασμό για 458.000 ευρώ.