Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό μήνυμα και η κοινή φωτογραφία με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της

Εδώ και περίπου έναν χρόνο η Ιωάννα Τούνη ζει έναν μεγάλο έρωτα και φαίνεται πως ότι έχει βρει στο πρόσωπο του επιχειρηματία συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον άντρα της ζωής της.

Ο εφηβικός της έρωτας με τον οποίο είναι ξανά μαζί από το καλοκαίρι του 2025 έχει τα γενέθλιά του και η Ιωάννα Τούνη έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο Instagram την Τετάρτη (27.05.2026).

«Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο, έξυπνο, κουλ, υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου… Lucky me, R», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, κάτω από την ανάρτησή της οι ευχές των φίλων της για τα γενέθλια του αγαπημένου της έπεσαν… βροχή.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είχαν κάνει μία νυχτερινή έξοδο στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε εκεί μαζί με την παρέα του και διασκέδασε με το απολαυστικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, κάποια στιγμή πήραν το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά και τραγούδησαν μαζί το γνωστό κομμάτι του, «Μην αντιστέκεσαι».