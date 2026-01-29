Γιώργος Λιβάνης: Είχα φοβία με τα αεροπλάνα αλλά την ξεπέρασα, δεν υπάρχει κάτι που να με φοβίζει

«Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη» λέει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιβάνης.

Με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών του στο «Ethos Athens», ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στις φοβίες του, αλλά και στην οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα φοβία με τα αεροπλάνα, αλλά την ξεπέρασα. Κατά 70-80% έχω ξεπεράσει και τη φοβία μου με τα ασανσέρ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι που να με φοβίζει.

Τώρα έχω άγχος για τον γιο μου, μην κρυώσει, μην αρρωστήσει, αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία παραμυθένια τελετή, τον Οκτώβριο του 2025, παρουσία φίλων και γνωστών στο ευρύ κοινό. Όλοι έδωσαν το παρών για να μπορέσουν να πετάξουν λίγο ρύζι στο ερωτευμένο ζευγάρι και να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στο «ρίζωμα» του γάμου τους.