Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια, στο Δρομοκαΐτειο κι από τις πίστες, στη μήνυση για ανήθικες προτάσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από ταλέντο στη φωνή έχει και το απαραίτητο star quality που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να έχει διάρκεια στον απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο του τραγουδιού. Εδώ και δεκαετίες βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας της χώρας μας και μετρά πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μάλιστα, οι θαυμαστές του τον ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια και στέκονται δίπλα του ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές του, οι οποίες δεν είναι λίγες.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ύστερα από την περιπέτεια που πέρασε το καλοκαίρι του 2025 όταν η οικογένειά του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, έχει καταφέρει να πατήσει ξανά στα πόδια του και να επιστρέψει δυναμικά τόσο στα μουσικά δρώμενα όσο και στα τηλεοπτικά – με το The Voice. Όμως βρίσκεται ξανά στο κέντρο των εξελίξεων εξαιτίας μίας νέας υπόθεσης! Ένας 21χρονος τραγουδιστής τον κατηγορεί για ανήθικες προτάσεις, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ισχυρίζεται ότι έχει πέσει θύμα πλεκτάνης και εκβιασμού και κινείται νομικά εναντίον των ανθρώπων που όπως ισχυρίζεται τον εκβίαζαν. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα κομμάτια από την πολυτάραχη και άκρως ενδιαφέρουσα ζωή ενός αληθινού Έλληνα σταρ.

Τα παιδικά χρόνια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής», όπως λέει και ένας στίχος από το τραγούδι του «Gucci φόρεμα», καθώς έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στη Νίκαια και το Πέραμα. Παιδί πολύτεχνης οικογένειας έμαθε από μικρός να μοιράζεται τα πάντα με τις δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη. Από τα 15 του χρόνια βγήκε στη βιοπάλη, ακολουθώντας το μεγάλο του όνειρο που ήταν από πάντα το τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις του ότι πέρασε δύσκολα, λόγω της επιλογής του να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία και δε βίωσε την εφηβεία όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Ωστόσο αυτή η δύσκολη αρχή ήταν το ξεκίνημα μίας καριέρας γεμάτη λάμψη και επιτυχία.

Το 2021 με αφορμή την ταινία μικρού μήκους «Ανήκω σε μένα», που είναι βασισμένη στη ζωή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε στο ένθετο Κ της Καθημερινής και τη δημοσιογράφο Ελίνα Δημητριάδη και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια.

«Δε θα ξεχάσω ένα βράδυ που τελείωσε το γύρισμα και ήταν τόσο γαλήνια όλα στο καρνάγιο και θυμόμουν την παιδική μου ηλικία με τη γιαγιά μου στο Πέραμα, η συγκίνηση είναι λίγη σαν λέξη για να περιγράψει τι ένιωθα. Τον τελευταίο χρόνο, έπαιρνα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τη μάνα μου – δεν την έχω πει ποτέ μητέρα – και τους έλεγα ότι θέλω να πάω στο Πέραμα να δω αν υπάρχει ακόμα το σπίτι της γιαγιάς μου και αν οι αδερφές του πατέρα μου είναι ακόμα εκεί. Πριν από πέντε μήνες πήγαμε με τον πατέρα μου και υπήρχαν όλα, πήγα στο σπίτι της γιαγιάς και πέτυχα κάτι ξαδέρφες μου. Πολλές φορές πριν κοιμηθώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, σκέφτομαι ότι είμαι εκεί και παίζω. Ήθελα να με αφήνουν οι γονείς μου εκεί, γιατί μου έκαναν τα χατίρια οι θειάδες μου, ήμουν και ο τελευταίος Μαζωνάκης, δεν υπάρχει άλλος Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε μου ήρθε όλο αυτό με την ταινία», είχε εξομολογηθεί ο γνωστός τραγουδιστής το 2021.

«Δεν ξεπουλάω τη ψυχή μου, έτσι γεννήθηκα και περνώντας ο καιρός είναι αδιαπραγμάτευτο, και είμαι με τις αξίες παρά με την ύλη (αναστενάζει). Παλιά έλεγα “αχ” και πλέον το έχω κάνει “χα”, βγαίνει προς τα έξω πια… Αυτός είμαι», είχε πει ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Όσο μεγαλώνουμε επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια. Αυτό που θυμάμαι έντονα από τα δικά μου, ήταν η αναζήτηση, το πάθος και η αγωνία για τις επιλογές μου. Αν θα τα πάω καλά στο τραγούδι κι αν θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών μου. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια είναι οι μαζικές συναντήσεις που κάναμε ως έφηβοι. Τότε μαζευόμασταν και συζητούσαμε, κάτι που σήμερα έχει χαθεί εξαιτίας της τεχνολογίας που απομόνωσε τους ανθρώπους. Στο παρελθόν έπρεπε να βγεις στη μάχη και να ματώσεις για να διεκδικήσεις, να ερωτευτείς και να κατακτήσεις. Τώρα, όλα έχουν μπερδευτεί, έχουμε αποξενωθεί. Από την άλλη, τα social media θεωρώ πως είναι ένα δυνατό εργαλείο και το μέλλον της επικοινωνίας για την προώθηση ενός brand, είτε αυτό είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος, είτε μια εταιρεία. Θέλουν όλα ισορροπία για να τα χρησιμοποιείς σωστά», δήλωσε το 2014 στον Άρη Καβατζίκη και το περιοδικό People.

Η πρώτη φορά στην πίστα

«Κατ’ αρχήν να ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος πήγα και χτύπησα ο ίδιος την πόρτα. Και λοιπόν μου ανοίγει λοιπόν ο κύριος και μου λέει “ναι ναι, παιδί μου, τι… ποιος τραγουδάει;”, λέω “εγώ”. Μου λέει “φύγε από ‘δω ρε”. Έτσι ήρθα σε πρώτη επαφή. Μόλις ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη βδομάδα, ήδη μου δώσανε τον ρόλο του πρώτου τραγουδιστή. Στη Νίκαια, στην Πειραιώς. Έχω ζήσει γλέντια, έχω ζήσει οικογένειες, έχω ζήσει εκδρομές, έχω ζήσει παιχνίδια στους δρόμους, έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα.

Οπότε, θα έλεγα ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μέσα μου κρατιέται ακόμα ζωντανό -γι’ αυτό και δεν έχω μαύρους κύκλους ποτέ- είναι το παιδί. Το οποίο δεν θα το αφήσω ποτέ», είχε εξομολογηθεί το 2024 στην Κατερίνα Καινούργιου ο Γιώργος Μαζωνάκης για την πρώτη του δουλειά σε νυχτερινό μαγαζί.