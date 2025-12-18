Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια, στο Δρομοκαΐτειο κι από τις πίστες, στη μήνυση για ανήθικες προτάσεις

Lifestyle

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από ταλέντο στη φωνή έχει και το απαραίτητο star quality που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να έχει διάρκεια στον απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο του τραγουδιού. Εδώ και δεκαετίες βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας της χώρας μας και μετρά πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μάλιστα, οι θαυμαστές του τον ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια και στέκονται δίπλα του ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές του, οι οποίες δεν είναι λίγες.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ύστερα από την περιπέτεια που πέρασε το καλοκαίρι του 2025 όταν η οικογένειά του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, έχει καταφέρει να πατήσει ξανά στα πόδια του και να επιστρέψει δυναμικά τόσο στα μουσικά δρώμενα όσο και στα τηλεοπτικά – με το The Voice. Όμως βρίσκεται ξανά στο κέντρο των εξελίξεων εξαιτίας μίας νέας υπόθεσης! Ένας 21χρονος τραγουδιστής τον κατηγορεί για ανήθικες προτάσεις, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ισχυρίζεται ότι έχει πέσει θύμα πλεκτάνης και εκβιασμού και κινείται νομικά εναντίον των ανθρώπων που όπως ισχυρίζεται τον εκβίαζαν. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα κομμάτια από την πολυτάραχη και άκρως ενδιαφέρουσα ζωή ενός αληθινού Έλληνα σταρ. 

Τα παιδικά χρόνια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής», όπως λέει και ένας στίχος από το τραγούδι του «Gucci φόρεμα», καθώς έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στη Νίκαια και το Πέραμα. Παιδί πολύτεχνης οικογένειας έμαθε από μικρός να μοιράζεται τα πάντα με τις δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη. Από τα 15 του χρόνια βγήκε στη βιοπάλη, ακολουθώντας το μεγάλο του όνειρο που ήταν από πάντα το τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις του ότι πέρασε δύσκολα, λόγω της επιλογής του να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία και δε βίωσε την εφηβεία όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Ωστόσο αυτή η δύσκολη αρχή ήταν το ξεκίνημα μίας καριέρας γεμάτη λάμψη και επιτυχία. 

Το 2021 με αφορμή την ταινία μικρού μήκους «Ανήκω σε μένα», που είναι βασισμένη στη ζωή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε στο ένθετο Κ της Καθημερινής και τη δημοσιογράφο Ελίνα Δημητριάδη και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια. 

«Δε θα ξεχάσω ένα βράδυ που τελείωσε το γύρισμα και ήταν τόσο γαλήνια όλα στο καρνάγιο και θυμόμουν την παιδική μου ηλικία με τη γιαγιά μου στο Πέραμα, η συγκίνηση είναι λίγη σαν λέξη για να περιγράψει τι ένιωθα. Τον τελευταίο χρόνο, έπαιρνα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τη μάνα μου – δεν την έχω πει ποτέ μητέρα – και τους έλεγα ότι θέλω να πάω στο Πέραμα να δω αν υπάρχει ακόμα το σπίτι της γιαγιάς μου και αν οι αδερφές του πατέρα μου είναι ακόμα εκεί. Πριν από πέντε μήνες πήγαμε με τον πατέρα μου και υπήρχαν όλα, πήγα στο σπίτι της γιαγιάς και πέτυχα κάτι ξαδέρφες μου. Πολλές φορές πριν κοιμηθώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, σκέφτομαι ότι είμαι εκεί και παίζω. Ήθελα να με αφήνουν οι γονείς μου εκεί, γιατί μου έκαναν τα χατίρια οι θειάδες μου, ήμουν και ο τελευταίος Μαζωνάκης, δεν υπάρχει άλλος Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε μου ήρθε όλο αυτό με την ταινία», είχε εξομολογηθεί ο γνωστός τραγουδιστής το 2021.

«Δεν ξεπουλάω τη ψυχή μου, έτσι γεννήθηκα και περνώντας ο καιρός είναι αδιαπραγμάτευτο, και είμαι με τις αξίες παρά με την ύλη (αναστενάζει). Παλιά έλεγα “αχ” και πλέον το έχω κάνει “χα”, βγαίνει προς τα έξω πια… Αυτός είμαι», είχε πει ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Όσο μεγαλώνουμε επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια. Αυτό που θυμάμαι έντονα από τα δικά μου, ήταν η αναζήτηση, το πάθος και η αγωνία για τις επιλογές μου. Αν θα τα πάω καλά στο τραγούδι κι αν θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών μου. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια είναι οι μαζικές συναντήσεις που κάναμε ως έφηβοι. Τότε μαζευόμασταν και συζητούσαμε, κάτι που σήμερα έχει χαθεί εξαιτίας της τεχνολογίας που απομόνωσε τους ανθρώπους. Στο παρελθόν έπρεπε να βγεις στη μάχη και να ματώσεις για να διεκδικήσεις, να ερωτευτείς και να κατακτήσεις. Τώρα, όλα έχουν μπερδευτεί, έχουμε αποξενωθεί. Από την άλλη, τα social media θεωρώ πως είναι ένα δυνατό εργαλείο και το μέλλον της επικοινωνίας για την προώθηση ενός brand, είτε αυτό είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος, είτε μια εταιρεία. Θέλουν όλα ισορροπία για να τα χρησιμοποιείς σωστά», δήλωσε το 2014 στον Άρη Καβατζίκη και το περιοδικό People.

Η πρώτη φορά στην πίστα 

«Κατ’ αρχήν να ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος πήγα και χτύπησα ο ίδιος την πόρτα. Και λοιπόν μου ανοίγει λοιπόν ο κύριος και μου λέει “ναι ναι, παιδί μου, τι… ποιος τραγουδάει;”, λέω “εγώ”. Μου λέει “φύγε από ‘δω ρε”. Έτσι ήρθα σε πρώτη επαφή. Μόλις ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη βδομάδα, ήδη μου δώσανε τον ρόλο του πρώτου τραγουδιστή. Στη Νίκαια, στην Πειραιώς. Έχω ζήσει γλέντια, έχω ζήσει οικογένειες, έχω ζήσει εκδρομές, έχω ζήσει παιχνίδια στους δρόμους, έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα.

Οπότε, θα έλεγα ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μέσα μου κρατιέται ακόμα ζωντανό -γι’ αυτό και δεν έχω μαύρους κύκλους ποτέ- είναι το παιδί. Το οποίο δεν θα το αφήσω ποτέ», είχε εξομολογηθεί το 2024 στην Κατερίνα Καινούργιου ο Γιώργος Μαζωνάκης για την πρώτη του δουλειά σε νυχτερινό μαγαζί.

O Γιώργος Μαζωνάκης το 2006 / NDP PHOTO

Οι παρενοχλήσεις και η εξομολόγηση της μητέρας του

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε εμφανιστεί το 2021 στην εκπομπή «Tik Talk» του Αντώνη Σρόιτερ, πραγματοποιώντας μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση και μιλώντας για λόγια αγάπης για τον γιο της.

«Η πρώτη λέξη του Γιώργου ήταν μαμ. Ήσυχο παιδί. Φορούσε κοστούμι, γραβάτα… Δεν ήθελε κανείς να του πειράζει τα ρούχα του, να του τα χαλάει… Το πρώτο τραγούδι που είπε ήταν όταν ήταν πέντε ετών και είπε το "Υπάρχω" του Καζαντζίδη, είχε πάρει ένα στιλ μεγάλου, δεν το περιμέναμε. Τότε καταλάβαμε ότι θα γίνει τραγουδιστής. Πήγαινε στο Λύκειο και δούλευε, τον άφηναν στο πίσω θρανίο να κοιμάται… Έφυγε από μικρός στις επαρχίες μόνος του. Με τις αδερφές του δεν τσακώθηκε ποτέ, τις πρόσεχε. Του εύχομαι να είναι πάντα ο ίδιος, να μην αλλάξει ποτέ, να είναι πάντα όπως ήταν από παιδί μέχρι το τέλος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά

«Είμαστε πολύ δεμένοι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και στις δεμένες οικογένειες ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό κανενός να κάνει κάτι σε βάρος του άλλου ή να κάνει κάτι κακό στον άλλο», είχε αναφέρει εκείνος. Στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερωτηθεί και για τις παρενοχλήσεις, οι οποίες είχαν αρχίζει να γίνονται γνωστές στον καλλιτεχνικό χώρο. 

«Eιμαι σε αυτόν τον χώρο 30 χρόνια, έχω περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις… Είμαστε σίγουρα σύμφωνοι όλοι στο ότι η βία, είναι κάτι κατακριτέο, μη γίνεται όμως ένας χαμός που δε βγάζουμε άκρη. Ο άνθρωπος βλέπει ό,τι θέλει να δει. Δεν έχω δει κάτι εγώ. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια εργατική φάση καριέρας, ήμουν με το κεφάλι κάτω και πήγαινα να κάνω τη δουλειά μου.

Είμαι άνθρωπος με πολύ κλειστό κύκλο, πώς να ξέρω πράγματα; Δεν έχει έρθει κάποιος να μου πει κάτι… Σαφέστατα υπήρχε ο νόμος του δυνατού, το μεγαλύτερο όνομα που θα αποφάσιζε αλλά έως εκεί…», είχε αναφέρει στον Αντώνη Σρόιτερ.

O Γιώργος Μαζωνάκης το 2010 / NDP PHOTO

Η ρήξη με την αδελφή του 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάγεται από μία πολύτεκνη οικογένεια και έχει δύο αδελφές, τη Βάσω και τη Μαρία, με τις οποίες πάντα ήταν πολύ δεμένος. Μάλιστα, η πρώτη αποτελούσε μία από τους πιο στενούς τους συνεργάτες εδώ και δεκαετίες, καθώς εκτελούσε χρέη μάνατζερ για τον διάσημο καλλιτέχνη. Ωστόσο, οι ευτυχισμένες μέρες για τον τραγουδιστή και τη Βάσω Μαζωνάκη έπαψαν να υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Εκείνη απομακρύνθηκε από το πλευρό του, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δίπλα του ούτε στις επαγγελματικές του εμφανίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.

Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία VGD Residences (δηλ. Βάσω, Γιώργος, Δημήτρης) με χαμηλό κεφάλαιο, με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση η εταιρεία μετονομάστηκε, ίσως εν αγνοία του τραγουδιστή, σε «Residences by V». Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής αποχώρησε και έδωσε το 5% στην Βάσω Μαζωνάκη και το άλλο 5% στον σύντροφό της Δημήτρη Μακρυνιώτη. Η διαδικασία αυτή όμως, φέρεται να μην έγινε με την έγκριση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, εκείνος ζήτησε να επιστρέψουν τα ποσοστά στην αρχική τους μορφή, δηλαδή 90% η αδερφή του και 10% ο γνωστός ερμηνευτής. Η κίνησή του αυτή οδήγησε τον ίδιο και την αδελφή του σε μία μακρά δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα, το 2023 μία άλλη εταιρεία την οποία διαχειρίζονταν τα δύο αδέρφια 50 – 50 για τα οικονομικά του τραγουδιστή τροποποιήθηκε, με την Βάσω Μαζωνάκη να αποχωρεί και να παραδίδει το 49%, παρόλο που με βάση το καταστατικό εκείνη είχε τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων. Το ποσοστό κατέληξε να περνά στο 99% στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο 1% σε άλλο πρόσωπο. Αυτή η εταιρεία από το 2004 εκμεταλλευόταν την καλλιτεχνική δραστηριότητα του τραγουδιστή εξολοκλήρου, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να συνεχίζει τη σημαντική πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή κάνοντας μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και λαμπερές εμφανίσεις.

Ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Την Πέμπτη (14.08.2025) έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οικεία πρόσωπα του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε. Το ίδιο βράδυ ο τότε πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση.

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε μερικές ημέρες αργότερα εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο. Για την ακρίβεια, μετά την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής εκτίμησης, οι γιατροί αποφάσισαν να του επιτρέψουν να επιστρέψει στην καθημερινότητά του στις 21 Αυγούστου 2025.

Έναν μήνα περίπου αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο TikTok, δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό και την Παρασκευή (12.09.2025) δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο. Μάλιστα, θέλησε αυτό να σχετίζεται με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

Έτσι πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία». Αμέσως μετά ο ταλαντούχος καλλιτέχνης άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι «Τρελός» που είχε βγάλει το 2015.

@georgemazonakisoriginal 01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" Μazw trelos #melenegiwrgo πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

O Γιώργος Μαζωνάκης εν ώρα ερμηνείας / NDP PHOTO

Η μήνυση και το οργανωμένο σχέδιο εκβίασης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Πώποτα και της Άριας Καλύβα, ο 21χρονος τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από το πολυσέλιδο κείμενο που υπεβλήθη σήμερα (18.12.2025) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο νεαρός περιγράφει τη δική του αλήθεια για τη σύντομη γνωριμία του με τον δημοφιλή καλλιτέχνη και γεγονότα που σύμφωνα πάντα με τον ίδιο έλαβαν χώρα στο νυχτερινό κέντρο που πήγε να εργαστεί. 

«Κατά τη σύντομη συζήτησή μας ο τραγουδιστής μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου "θα κανονίσουμε τίποτα;". Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω "τι θέλετε, καφέ, φαγητό;". Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας "το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα"», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη μήνυση του νεαρού καλλιτέχνη, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο newsit.gr.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μιλώντας για ένα «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» με ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες. Μάλιστα έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του», ανέφερε η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τέλος σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

