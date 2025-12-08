Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας – Δηλώνει «παρών με τον ΑPON»

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας είναι πλέον γεγονός και ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε.

Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, Γιώργος Μαζωνάκης, που τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής που αυτή τη περίοδο βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «The Voice of Greece» πρόκειται να επιστρέψει στην νυχτερινή σκηνή της Αθήνας την 18η Δεκεμβρίου 2025 έχοντας στο πλευρό του τον APON.

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία.

Για να αντέξετε…, την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!» είναι το μήνυμα του τραγουδιστή για την επικείμενη πρεμιέρα του.