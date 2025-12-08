Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας – Δηλώνει «παρών με τον ΑPON»

Επιστρέφει στις 18/12/2025 στην Ακτή Πειραιώς έχοντας στο πλευρό του τον APON
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης /NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας είναι πλέον γεγονός και ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε.

Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, Γιώργος Μαζωνάκης, που τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής που αυτή τη περίοδο βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «The Voice of Greece» πρόκειται να επιστρέψει στην νυχτερινή σκηνή της Αθήνας την 18η Δεκεμβρίου 2025 έχοντας στο πλευρό του τον APON.

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ακτή Πειραιώς – Akti Pireos (@akti_pireos)

Για να αντέξετε…, την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!» είναι το μήνυμα του τραγουδιστή για την επικείμενη πρεμιέρα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
93
87
86
70
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Κέιτ Γουίνσλετ κατακεραυνώνει πλαστικές επεμβάσεις και φάρμακα αδυνατίσματος: «Οι νέες γυναίκες δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι όμορφη»
«Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο συνυφασμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό» λέει η σταρ του Τιτανικού και προειδοποιεί ότι οι νέες γυναίκες έχουν γίνει «εμμονικές» με την τελειότητα, θυσιάζοντας την αληθινή ομορφιά για likes
Κέιτ Γουίσνλετ
Newsit logo
Newsit logo