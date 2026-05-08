Σαλίνα Γαβαλά: Η Άννα Βίσση για μία δεκαετία ήταν στα κάτω της

Τόσο για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision όσο και για τη σημερινή δυναμική της Άννας Βίσση μίλησε η Σαλίνα Γαβαλά.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Τα όσα είπε η Σαλίνα Γαβαλά προβλήθηκαν την Παρασκευή (08.05.2026).

«Η συμμετοχή του Ακύλα με κέρδισε γιατί έχει μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή, έχει αυτό το κάτι. Ήταν μια έκπληξη και θεωρώ ότι θα κάνει αίσθηση», τόνισε, αρχικά, η γοητευτική ερμηνεύτρια.

«Σαφώς, δεν αναιρεί κανένας την ιστορία του Φωκά Ευαγγελινού, απλά η Eurovision έχει καθιερωθεί σαν ένας διαγωνισμός νέων ταλέντων σε όλα τα επίπεδα. Οπότε κάποια στιγμή θέλω να δω και κάποιο νέο άνθρωπο στη χορογραφία», πρόσθεσε.

«Η Άννα Βίσση είναι σαν να κάνει ένα rebranding. Δηλαδή υπήρξε μια δεκαετία, όσο κι αν οι φαν που την αγαπάνε δεν θέλουν να τη θυμούνται, που ήταν στα κάτω της. Τώρα, μπράβο της που έχει καταφέρει να κάνει αυτό το comeback. Ο χρόνος θα δείξει αν αυτό θα βγει… για όσο. Πάντως, τη δεδομένη στιγμή, είναι στα καλύτερα της», επισήμανε, επίσης, η Σαλίνα Γαβαλά στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις για τον Alpha.