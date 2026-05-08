Snik: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Snik πριν από λίγο καιρό και την Πέμπτη (02.04.2026) μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Ο γνωστός τράπερ και η σύζυγός του, Marta Aharonian, απέκτησαν μία κορούλα και η ζωή τους απέκτησε νέο νόημα. Ο Snik την Παρασκευή (08.05.2026) δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία με το μωράκι του, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

«Bonnie», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του και στην πόζα του βρίσκεται βρίσκεται στο μπαλκόνι, φορώντας μία μαύρη βερμούδα και κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη του.

«Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Γενικά η εγκυμοσύνη πήγε πολύ καλά, η μάνα είναι πολύ δυνατή. Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σχεδόν. Εντάξει… η αλήθεια είναι ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Που την κράτησα, την πρώτη φορά που μπήκα και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε. Γιατί τόσο καιρό που της μιλούσα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που πάμε στο μέρος ασφαλείας μας», είχε δηλώσει για την έλευση της κόρης του ο Snik.