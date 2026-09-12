Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν» έλεγε δυο χρόνια πριν το αναπάντεχο τέλος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για τον θάνατο πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του «The Voice» όπου συμμετείχε ως κριτής. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης που έφυγε τόσο αναπάντεχα από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, είχε δώσει τότε το περίγραμμα των απόψεών του, για το βιολογικό τέλος κάθε ανρώπου.

Αφορμή για τα όσα είχε πει τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπήρξε ένας διαγωνιζόμενος του «The Voice». Είχε αναφέρει για το τραγούδι που επέλεξε να τραγουδήσει ότι αυτό που σκεφτόταν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του, ήταν η γιαγιά του που είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

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«Πιστεύω ότι η προστασία μου» είχε πει τότε ο διαγωνιζόμενος του The Voice με τον Γιώργο Μαζωνάκη να του απαντά, «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου» είχε σχολιάσει τότε ο διαγωνιζόμενος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να λέει, «Επίσης, ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».

Σε άλλη συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού είχε αναφέρει πως αυτό που πραγματικά μας φοβίζει στον θάνατο είναι το άγνωστο – το αν δηλαδή η ύπαρξη συνεχίζεται κάπου αλλού ή σταματάει οριστικά. Είχε τονίσει πως το «ραντεβού» με το τέλος δεν είναι γνωστό πότε θα έρθει για τον καθένα, γι’ αυτό προτιμούσε να εστιάζει στο να είναι υγιής και να ζει τη στιγμή.