Νίκος Βουρλιώτης: Ζήτησε σε live του να σηκωθούν όλοι όρθιοι και τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Γιώργου Μαζωνάκη

Λύγισε στη σκηνή ο Νίκος Βουρλιώτης στην προσπάθεια του να βρει τη δύναμη να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) από την πίστα του Bodega όπου είχαν πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη.

Ο Νίκος Βουρλιώτης, για πρώτη φορά, μέρες μετά το αναπάντεχο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρεται στην απώλειά του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του καλού του φίλου, του αδελφού του, όπως χαρακτηριστικά είπε τραγούδησε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», που είχε κάνει θραύση όταν πρωτοκυκλοφόρησε και συνεχίζει να είναι μέχρι και σήμερα διαχρονικό.

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Η συγκίνηση του Nivo ήταν έκδηλη και παρ’ όλο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γράψει κάτι δημόσια για τον άλλοτε φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, αποφάσισε να δείξει επί σκηνής το πόσο συντετριμμένος είναι από τον ξαφνικό χαμό του.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, Χρήστο Χολίδη να αναλαμβάνει να τραγουδήσει τους στίχους που κάποτε τραγουδούσε ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο μαγαζί ήταν φυσικά πολύ συγκινητικές και ιδιαίτερα φορτισμένες.

Ο NiVo ως μέλος του hip-hop/rap συγκροτήματος Goin’ Through, είχε συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα κάνοντας πολύ πρωτοποριακή μουσική για τις αρχές του 2000.