Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Νίκος Βουρλιώτης: Ζήτησε σε live του να σηκωθούν όλοι όρθιοι και τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο NiVo ως μέλος του hip-hop/rap συγκροτήματος Goin' Through, είχε συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα κάνοντας πολύ πρωτοποριακή μουσική για τις αρχές του 2000
Ο Νίκος Βουρλιώτης
Ο Νίκος Βουρλιώτης / NDP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λύγισε στη σκηνή ο Νίκος Βουρλιώτης στην προσπάθεια του να βρει τη δύναμη να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) από την πίστα του Bodega όπου είχαν πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη.

Ο Νίκος Βουρλιώτης, για πρώτη φορά, μέρες μετά το αναπάντεχο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρεται στην απώλειά του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του καλού του φίλου, του αδελφού του, όπως χαρακτηριστικά είπε τραγούδησε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», που είχε κάνει θραύση όταν πρωτοκυκλοφόρησε και συνεχίζει να είναι μέχρι και σήμερα διαχρονικό.

Η συγκίνηση του Nivo ήταν έκδηλη και παρ’ όλο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γράψει κάτι δημόσια για τον άλλοτε φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, αποφάσισε να δείξει επί σκηνής το πόσο συντετριμμένος είναι από τον ξαφνικό χαμό του.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, Χρήστο Χολίδη να αναλαμβάνει να τραγουδήσει τους στίχους που κάποτε τραγουδούσε ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο μαγαζί ήταν φυσικά πολύ συγκινητικές και ιδιαίτερα φορτισμένες.

Ο NiVo ως μέλος του hip-hop/rap συγκροτήματος Goin’ Through, είχε συνεργαστεί στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα κάνοντας πολύ πρωτοποριακή μουσική για τις αρχές του 2000.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
131
124
115
101
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Λακ μαλλιών εναντίον μελανιού: Η αλήθεια πίσω από το παλιό κόλπο που δεν λειτουργεί πάντα
Για χρόνια κυκλοφορεί ως ένα από τα πιο γνωστά οικιακά κόλπα για λεκέδες από στυλό και μαρκαδόρο - Η εξήγηση, όμως, δεν βρίσκεται στη λακ αλλά στο αλκοόλ που περιείχαν πολλές παλιότερες συνθέσεις
Πηγή φωτό: iStock
Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στο Παρίσι για την πρώτη μεγάλη της συναυλία από το 2020 – Ολονυχτία με καραόκε
Έκανε μόνο μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior
Σελίν Ντιόν
Newsit logo
Newsit logo