Λακ μαλλιών εναντίον μελανιού: Η αλήθεια πίσω από το παλιό κόλπο που δεν λειτουργεί πάντα

Ένας λεκές από στυλό στο πουκάμισο μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να μοιάζει με καταστροφή.

Για χρόνια, η λύση που περνούσε από στόμα σε στόμα ήταν απλή: λίγη λακ πάνω στον λεκέ, μερικά λεπτά αναμονής και μετά πλύσιμο.

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Το κόλπο δεν είναι εντελώς μύθος. Είναι όμως πλέον ξεπερασμένο ως γενικός κανόνας.

Ο λόγος είναι ότι η λακ δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα που την κάνει καθαριστικό μελανιού.

Το συστατικό που μπορούσε να βοηθήσει ήταν κυρίως το αλκοόλ. Και οι σύγχρονες λακ δεν έχουν όλες την ίδια σύνθεση.

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Μάλιστα, το American Cleaning Institute σημειώνει ότι η παλιά μέθοδος λειτουργούσε όταν το αλκοόλ ήταν βασικό συστατικό της λακ, ενώ σήμερα πολλές φόρμουλες έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή είναι χωρίς αλκοόλ.

Γιατί λειτουργούσε η λακ

Το αλκοόλ μπορεί να λειτουργήσει ως διαλύτης για ορισμένα συστατικά του μελανιού. Αυτός είναι και ο λόγος που το rubbing alcohol, δηλαδή το ισοπροπυλικό οινόπνευμα, χρησιμοποιείται στις σύγχρονες οδηγίες αφαίρεσης λεκέδων από μελάνι.

Το American Cleaning Institute προτείνει για λεκέδες από μελάνι να χρησιμοποιείται οινόπνευμα ή κατάλληλο καθαριστικό, με το ύφασμα τοποθετημένο πάνω σε απορροφητικό χαρτί, ώστε το μελάνι να μεταφέρεται από τις ίνες προς τα έξω.

Άρα, αν μια λακ περιέχει αρκετό αλκοόλ, μπορεί να βοηθήσει. Αν όμως η σύνθεσή της δεν περιέχει αρκετό αλκοόλ, δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κανείς το ίδιο αποτέλεσμα.

Στυλό και permanent marker δεν είναι το ίδιο πράγμα

Χρειάζεται επίσης μια σημαντική διάκριση. Δεν συμπεριφέρονται όλα τα μελάνια με τον ίδιο τρόπο.

Ορισμένα μελάνια στυλό είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν, ενώ οι permanent markers έχουν συνήθως πιο ανθεκτική σύνθεση.

Η Persil σημειώνει ότι τα permanent markers μπορεί να είναι με βάση το λάδι ή το αλκοόλ και ότι το αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει στη διάσπαση των συστατικών τους. Αναφέρει επίσης ότι μια λακ με βάση το αλκοόλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε λεκές θα εξαφανιστεί. Ούτε ότι το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο σε κάθε ύφασμα.

Τι να κάνεις αν πέσει μελάνι στα ρούχα

Το πρώτο βήμα είναι να δράσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όσο περισσότερο παραμένει ο λεκές στις ίνες, τόσο δυσκολότερη μπορεί να γίνει η αφαίρεσή του.

Μην αρχίσεις να τρίβεις τον λεκέ. Η τριβή μπορεί να τον απλώσει σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Αντί γι’ αυτό, ταμπονάρισε απαλά την περιοχή και τοποθέτησε το ύφασμα με τον λεκέ πάνω σε καθαρό, απορροφητικό χαρτί.

Για πλενόμενα υφάσματα, το ισοπροπυλικό οινόπνευμα είναι πιο λογική επιλογή από το να ψάχνεις μια συγκεκριμένη λακ. Τοποθετείς το ύφασμα με τη λερωμένη πλευρά προς τα κάτω πάνω σε καθαρό χαρτί και εφαρμόζεις μικρή ποσότητα οινοπνεύματος στην πίσω πλευρά του λεκέ. Καθώς το μελάνι μεταφέρεται στο χαρτί, το αντικαθιστάς με καθαρό σημείο. Αυτή είναι η διαδικασία που περιγράφει το American Cleaning Institute για τους λεκέδες μελανιού.

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή, όμως, χρειάζεται δοκιμή σε ένα διακριτικό σημείο του υφάσματος. Ορισμένα υλικά και βαφές μπορεί να επηρεαστούν από τους διαλύτες. Σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι ή το μαλλί, η επαγγελματική καθαριότητα είναι ασφαλέστερη επιλογή.

Και η λακ;

Αν θέλεις να δοκιμάσεις το παλιό κόλπο, το κρίσιμο σημείο είναι η σύνθεση της συγκεκριμένης λακ. Μια φόρμουλα που περιέχει αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει, ειδικά σε ορισμένους λεκέδες permanent marker. Δεν υπάρχει όμως λόγος να θεωρείται η λακ καθαριστικό μελανιού από μόνη της.

Και υπάρχει ακόμη ένα πρακτικό μειονέκτημα: ακόμη και όταν η αλκοόλη βοηθήσει, η λακ περιέχει και άλλα συστατικά που έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν πάνω στα μαλλιά. Για έναν λεκέ σε ύφασμα, επομένως, ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση λεκέδων ή το κατάλληλο οινόπνευμα είναι πιο λογική επιλογή.

Μετά την προεργασία, το ρούχο πρέπει να πλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Και υπάρχει ένας κανόνας που αξίζει να θυμάσαι: μην το βάλεις στο στεγνωτήριο όσο ο λεκές παραμένει. Η θερμότητα μπορεί να κάνει την αφαίρεση δυσκολότερη.

Για έναν λεκέ από στυλό ή μαρκαδόρο, η πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση είναι να αντιμετωπιστεί γρήγορα, χωρίς τρίψιμο, με κατάλληλο προϊόν αφαίρεσης λεκέδων ή οινόπνευμα, αφού προηγηθεί δοκιμή σε μη εμφανές σημείο.

Και αν ο λεκές επιμένει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έκανες κάτι λάθος: ορισμένα μελάνια είναι εξαιρετικά δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να αφαιρεθούν πλήρως.