Lifestyle

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Το power couple του Χόλιγουντ που αγαπάμε

To «Power Couple» του Χόλιγουντ Χαβιέρ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εκείνη, αισθαντική μούσα του ισπανικού σινεμά, εκείνος, ένας χαμαιλέοντας της υποκριτικής. Η παρουσία της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέρ Μπαρδέμ στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της διοργάνωσης – όπως γίνεται άλλωστε με κάθε τους εμφάνιση, κοινή ή όχι.

Από την πρώτη γνωριμία στα γυρίσματα του«Jamón, Jamón» μέχρι τον κρυφό γάμο, τα δύο παιδιά, τις κοινές υποψηφιότητες για Όσκαρ και τώρα το «Bunker» στη Βενετία, η ιστορία του διάσημου ζευγαριού θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ταινία. Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ είναι δύο από τους σημαντικότερους Ισπανούς ηθοποιούς της γενιάς τους, δύο βραβευμένοι σταρ του Χόλιγουντ και, εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, ένα από τα πιο διάσημα αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου.

Η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα του οίκου Chanel, ενώ ο Χαβιέρ Μπαρδέμ της κρατούσε το χέρι. Οι δυο τους αντάλλασσαν τρυφερά βλέμματα μπροστά σε εκατοντάδες θαυμαστές και φωτογράφους, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο γοητευτικά ζευγάρια του διεθνούς κινηματογράφου. Και όταν τελείωσε η προβολή του «Bunker», η υποδοχή ήταν ακόμη πιο θερμή.

Το χειροκρότημα του κοινού διήρκεσε πάνω από 15 λεπτά, με την Πενέλοπε Κρουζ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της από συγκίνηση. Λίγο αργότερα αγκάλιασε και φίλησε τον Μπαρδέμ.

Για ένα ζευγάρι που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, η εικόνα αποδεικνύει πολλά: η τρυφερότητα υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται θέαμα.

Στο «Bunker» ένα ζευγάρι σε κρίση

Στη νέα ταινία του Φλοριάν Ζελέρ, η Κρουζ και ο Μπαρδέμ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που περνά σοβαρή κρίση.

Ο Μπαρδέμ είναι ο Μιγκέλ, ένας επιτυχημένος Ισπανός αρχιτέκτονας που ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του Σοφία, την οποία υποδύεται η Κρουζ, και τις δύο κόρες τους. Εκ πρώτης όψεως, η οικογένεια έχει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμεί. Πλούτο, επιτυχία, ένα όμορφο σπίτι και μια άνετη ζωή. Κάτω από την επιφάνεια, όμως, η σχέση αρχίζει να ραγίζει.

Ο Φλοριάν Ζελέρ, γνωστός από το «The Father», την ταινία που χάρισε στον Άντονι Χόπκινς το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, χρησιμοποιεί τον γάμο ως μικρογραφία ενός πολύ μεγαλύτερου κόσμου.

Το «Bunker» μιλά για τον φόβο, την απομόνωση, την εξουσία και την τεχνολογία, αλλά και για μια κοινωνία στην οποία ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι συγκεντρώνουν τεράστια δύναμη.

«Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία ενός γάμου και ένιωσα βαθιά την ανάγκη να συνεργαστώ με ένα ζευγάρι ηθοποιών στην πραγματική ζωή», δήλωσε ο Φλοριάν Ζελέρ. «Αμέσως με τράβηξε η ιδέα να δουλέψω με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ, δύο από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς οι οποίοι τυγχάνει να είναι και ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια. Έτσι έγραψα το “Bunker” για αυτούς», συμπλήρωσε.

«Είναι καταπληκτικοί ηθοποιοί. Υπέροχοι, ταλαντούχοι, γενναίοι – από τους καλύτερους της γενιάς τους. Επιπλέον, ναι ήθελα δυο ηθοποιούς που είναι ζευγάρι και στη ζωή, γιατί ήθελα να παίξω με τα όρια της αλήθειας και της μυθοπλασίας, της πραγματικότητας και του σινεμά. Πηγή έμπνευσης ήταν ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ που πήρε τους Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν για το “Μάτια Ερμητικά Κλειστά” Κάτι ήξερε για τη δυναμική που δημιουργήθηκε στην οθόνη και στο θεατή…»  

Ένα ζευγάρι όχι σαν όλα τα άλλα στο Χόλιγουντ

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón», το 1992. Εκείνη ήταν ακόμη πολύ νεαρή και εκείνος επτά χρόνια μεγαλύτερός της. Ο Μπαρδέμ έχει περιγράψει τη γνωριμία τους ως μια στιγμή κατά την οποία υπήρχε «προφανής χημεία», χωρίς όμως να υπάρξει τότε σχέση μεταξύ τους.

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος θυμήθηκε στο Gentleman’s Journal: «Συναντηθήκαμε στην πρόβα κοστουμιών, όπου κοιταχτήκαμε και υποθέτω ότι κάτι συνέβη». Μίλησε μάλιστα για κάτι που, όπως είπε, «δεν έχει καμία εξήγηση και ξεπερνά τη λογική». Και πράγματι, χρειάστηκε να περάσουν περίπου 15 χρόνια μέχρι να συναντηθούν ξανά.

Η επανασύνδεσή τους έγινε στα γυρίσματα της ταινίας του Γούντι Άλεν «Vicky Cristina Barcelona», το 2007.

Αυτή τη φορά οι συνθήκες ήταν διαφορετικές… Και οι δύο πλέον καταξιωμένοι ηθοποιοί και ελεύθεροι.

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ στο Φεστιβάλ Βενετίας / REUTERS / Yves Herman

Ωστόσο, η χημεία που υπήρχε από την πρώτη τους γνωριμία ήταν ακόμη εκεί.

«Έτυχε να είμαστε και οι δύο ελεύθεροι εκείνη τη στιγμή, οπότε φυσικά συνέβη αυτό που έπρεπε να συμβεί», έχει πει ο Μπαρδέμ.

Οι δυο τους είχαν, όπως εξήγησε, κάτι ακόμη σημαντικό: γνώριζαν ο ένας τον άλλον πριν από τη μεγάλη επιτυχία και πριν γίνουν διεθνείς σταρ.

«Αυτό είναι μια σημαντική βάση, να ακουμπάς σε κάποιον επειδή τον γνωρίζεις και σε γνωρίζει πραγματικά», είχε δηλώσει.

Ένας κρυφός γάμος και δύο παιδιά

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Φεβρουάριο του 2010, στο Γκαλά των Βραβείων Γκόγια στη Μαδρίτη.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Ιουλίου 2010, η Κρουζ και ο Μπαρδέμ παντρεύτηκαν μυστικά στις Μπαχάμες, σε μια κλειστή τελετή στο σπίτι φίλου τους.

Το 2011 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Λέο Ενσίνας Κρουζ, ενώ το 2013 γεννήθηκε η κόρη τους, Λούνα Ενσίνας Κρουζ.

Η οικογένεια επέλεξε να ζει μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα, με βάση την Ισπανία και τη Μαδρίτη.

Η Κρουζ έχει μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να προστατεύσει τα παιδιά της από την έκθεση στα social media.

«Νιώθω πραγματικά άσχημα για όσους είναι έφηβοι τώρα», είχε πει, εκφράζοντας την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τις νεότερες γενιές.

Μαζί και στη δουλειά, αλλά με όρια

Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ δεν έχουν αποφύγει τις κοινές κινηματογραφικές εμφανίσεις, αλλά ούτε τις έχουν κάνει συνήθεια.

Το 2017 συμπρωταγωνίστησαν στο «Loving Pablo», ενώ έναν χρόνο αργότερα βρέθηκαν ξανά μαζί στην ταινία «Everybody Knows».

Η Κρουζ έχει εξηγήσει ότι το γεγονός πως γνωρίζονται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον βοηθά τη συνεργασία τους.

«Δεν παίρνουμε τους χαρακτήρες μαζί μας στο σπίτι στο τέλος της ημέρας», έχει πει.

Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιδιώκουν να συνεργάζονται συνεχώς.

«Δεν είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε κάθε δύο χρόνια. Θα είναι κάτι που θα κάνουμε πού και πού, αν το θεωρήσουμε σωστό», είχε δηλώσει.

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ
Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ / REUTERS / Yara Nardi

Και το «Bunker» φαίνεται πως ήταν μία από εκείνες τις περιπτώσεις.

Όταν έγραψαν ιστορία στα Όσκαρ

Το 2022 Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ έγιναν ένα από τα ελάχιστα παντρεμένα ζευγάρια που βρέθηκαν ταυτόχρονα υποψήφια για Όσκαρ ερμηνείας.

Ο Μπαρδέμ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Being the Ricardos», ενώ η Κρουζ διεκδίκησε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Parallel Mothers».

Κανένας από τους δύο δεν κέρδισε τελικά το πολυπόθητο αγαλματίδιο, όμως η κοινή υποψηφιότητα αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία της σχέσης τους.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που μοιράζομαι αυτή τη γιορτή με την ταλαντούχα σύζυγό μου, την Πενέλοπε», είχε δηλώσει ο Μπαρδέμ.

Πίσω από τη λάμψη, τις πρεμιέρες και τα κόκκινα χαλιά υπήρξαν και δύσκολες στιγμές.

Τον Ιούνιο του 2025 ο Μπαρδέμ μίλησε ανοιχτά για την επιλόχεια κατάθλιψη που αντιμετώπισε η Κρουζ μετά τη μητρότητα, παραδεχόμενος ότι αρχικά δεν κατάφερε να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος.

«Δυστυχώς, δεν κατάφερα να καταλάβω τη διάσταση του προβλήματος. Αλλά αργότερα το κατάλαβα», είχε δηλώσει.

Μιλώντας με θαυμασμό για τη σύζυγό του, την χαρακτήρισε «καταπληκτική, γενναία, δυνατή, όμορφη γυναίκα» που κατάφερε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, τον Μάιο του 2026, δήλωσε τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, την χαρακτήρισε «γαμ@α όμορφη!» και τον ίδιο ευλογημένο.

«Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα». Με εμφανή θαυμασμό, ο Μπαρδέμ σχολίασε την εξωτερική εμφάνιση της Κρουζ, δηλώνοντας: «Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@α όμορφη!».

Η Βενετία και η νέα κοινή τους εμφάνιση

Στη Βενετία, η Κρουζ και ο Μπαρδέμ δεν μίλησαν μόνο για την ταινία και τον γάμο που υποδύονται στην οθόνη.

Μίλησαν και για τη δική τους σχέση, αλλά και για τη θέση των καλλιτεχνών απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Ο Μπαρδέμ υποστήριξε ότι η δημοσιότητα συνοδεύεται από ευθύνη για αυτό και οφείλουν να μιλούν.

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ στη Βενετία
Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ στη Βενετία / REUTERS / Yara Nardi

«Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο», τόνισε, εξηγώντας ότι οι ηθοποιοί διαθέτουν ένα πολύ μεγαλύτερο δημόσιο βήμα από τους περισσότερους ανθρώπους και, επομένως, η φωνή τους μπορεί να ακουστεί από εκατομμύρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κρουζ, η οποία μίλησε για την ανάγκη οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση όταν το έργο τους αγγίζει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η συζήτηση πήρε και πολιτική διάσταση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ η Κρουζ εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι αποφάσεις με συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη λαμβάνονται από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων.

Κι αν η πραγματική ζωή του Χαβιέρ Μπαρδέμ και της Πενέλοπε Κρουζ, απέχει πολύ από την ιστορία του «Bunker», ίσως αυτό να είναι και το μυστικό τους.

Στην οθόνη μπορούν να υποδύονται ένα ζευγάρι σε κρίση. Στην ζωή, περισσότερα από 15 χρόνια μετά τον γάμο τους, εξακολουθούν να περπατούν στο κόκκινο χαλί κρατώντας σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
124
122
113
93
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στο Παρίσι για την πρώτη μεγάλη της συναυλία από το 2020 – Ολονυχτία με καραόκε
Έκανε μόνο μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μία αστραφτερή δημιουργία του Dior
Σελίν Ντιόν
Newsit logo
Newsit logo