Lifestyle

Η Lady Gaga έγινε μητέρα – Η πρώτη της βόλτα με το νεογέννητο

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του στις αρχές του 2020 μέσα από αναρτήσεις στο Instagram
Η Lady Gaga
Lady Gaga / REUTERS/Mario Anzuoni
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Το πρώτο τους παιδί υποδέχτηκαν η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι σύμφωνα με το Page Six.

Μέχρι στιγμής, το φύλο και το όνομα του μωρού της Lady Gaga δεν έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο, φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six δείχνουν τη διάσημη τραγουδίστρια σε μια χαλαρή έξοδο με τον Μάικλ Πολάνσκι στη Βόρεια Καλιφόρνια, να έχει το μωρό στην αγκαλιά της.

Η Lady Gaga επέλεξε για τη βόλτα τους λευκό παντελόνι, φαρδιά ζακέτα και σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο Πολάνσκι εμφανίστηκε με μία μαύρη βερμούδα, φούτερ και καπέλο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ και Grammy καλλιτέχνις και ο επιχειρηματίας είχαν περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες, γεγονός που είχε πυροδοτήσει διάφορα σενάρια γύρω από το μέλλον της σχέσης τους.

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Gaga κατά κόσμον Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα (Stefani Joanne Angelina Germanotta) είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν σταμάτησε να βγάλει μια selfie με έναν θαυμαστή της. Νωρίτερα, τον Μάιο, είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.

Η σταρ του «Joker 2» είχε ολοκληρώσει τον Απρίλιο την περιοδεία της «The Mayhem Ball, η οποία διήρκεσε σχεδόν εννέα μήνες και περιλάμβανε 86 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του στις αρχές του 2020 μέσα από αναρτήσεις στο Instagram. Σε συνέντευξή της λίγους μήνες αργότερα, η Gaga αναφέρθηκε στον Πολάνσκι ως «τον έρωτα της ζωής μου». Ο αρραβώνας τους έγινε την άνοιξη του 2024, με την πολυβραβευμένη τραγουδίστρια να αποκαλύπτει αργότερα στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ότι ο Πολάνσκι της έκανε πρόταση γάμου έπειτα από μια ημέρα αναρρίχησης.

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