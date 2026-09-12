Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»

Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, συνεχίζει να σοκάρει το πανελλήνιο. Η Άννα Βίσση από τη σκηνή σε συναυλία στη Λεμεσό το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) επέλεξε και εκείνη να πει το δικό της «αντίο» με ένα τραγούδι του τραγουδιστή.

Η Άννα Βίσση στο τέλος της βραδιάς τίμησε τη μνήμη του Γιώργο Μαζωνάκη με το κομμάτι «Ανήκω σε μένα» και με τον κόσμο να τη συνοδεύει.

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Στην αρχή, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εστιάζοντας τόσο στην καλλιτεχνική του ταυτότητα όσο και στον χαρακτήρα του. «Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει.

Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση εξήγησε στους παρευρισκόμενους ότι συνειδητά άφησε τη συγκεκριμένη αναφορά για το κλείσιμο της εμφάνισής της. «Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού».

Επίσης, στην προσπάθεια του να βρει τη δύναμη να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, λύγισε στη σκηνή ο Νίκος Βουρλιώτης το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) από την πίστα του Bodega όπου είχαν πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη.