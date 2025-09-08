Γιώργος Μαζωνάκης: «Όλα γίνονται με αγάπη» λέει η μικρότερη αδερφή του τραγουδιστή, Μαρία

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το’ χουμε» την οποία παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός μίλησε τη Δευτέρα (08.09.2025) η μικρότερη αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία. «Τον αγαπάμε και θα είμαστε δίπλα του όποτε και να μας χρειαστεί», είπε για τον δημοφιλή τραγουδιστή και την περιπέτεια με την εισαγωγή του στο «Δρομοκαΐτειο».

Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη και της Βάσως Μαζωνάκη δήλωσε, μεταξύ άλλων, αποφεύγοντας να πάρει θέση για τη δικαστική διαμάχη στην οικογένεια, πως όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές.

Καθώς η επιστροφή του τραγουδιστή, τόσο στην πίστα όσο και στο πλατό του «The Voice» πλησιάζει, η μικρότερη αδελφή του, Μαρία, τόνισε πως είναι σίγουρη ότι θα «σκίσει», συμπληρώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να τον δει από κοντά, ωστόσο είναι δύσκολο να πάει σε νυχτερινό κέντρο αφού φροντίζει τα παιδιά της.

«Όλα γίνονται με αγάπη», λέει, διευκρινίζοντας πως τόσο εκείνη όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό του αδελφού τους.

Σθεναρά υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη, τάσσεται μιλώντας στην ίδια εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, κουμπάρος του καλλιτέχνη, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών μετά και την ακούσια εισαγωγή του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, έπειτα από σχετική αίτηση της οικογένειάς του.

Ο κ. Μητρογιάννης τον στηρίζει και λέει πως όλη η αλήθεια των γεγονότων συνοψίζεται στις ανακοινώσεις του δικηγόρου του λαϊκού ερμηνευτή.

«Δεν θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο για κανέναν τρόπο, για τίποτα. Ό,τι λέει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος του λέει ότι είναι μια χαρά. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλοι και να λένε», σχολίασε ερωτώμενος για την ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή, αυτό το διάστημα.

Μάλιστα τόνισε πως δεν τον αφορά καθόλου τι θα υποστηρίξει η πλευρά των συγγενών του κουμπάρου του, συνοψίζοντας πως «ό,τι και να πουν δεν με νοιάζει καθόλου. Όλη η αλήθεια είναι στις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του. Είναι πλήρως κατατοπιστικές και πολύ αναλυτικές».