Γιώργος Μαζωνάκης: Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του μετά την μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου – «Είμαι αληθινός»

Ο απόλυτος χαμός έγινε το βράδυ της Πέμπτης (18.12.2025) στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, στην Ακτή Πειραιώς. Λίγες ώρες μετά την μήνυση που κατέθεσε ο πρώην συνάδελφός του, Στέφανος Παπαδόπουλος, ο καταξιωμένος τραγουδιστής «γέμισε» το νυχτερινό κέντρο, δίνοντας σαφές μήνυμα για τα όσα τον κατηγορούν.

«Να περάσουμε καλά και να είστε ο εαυτός σας. Είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, ο αληθινός», είπε όταν ανέβηκε στην πίστα χωρίς να σχολιάσει το οτιδήποτε για τις νομικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει μετά την μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας. Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος», είπε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη σχημάτισαν από νωρίς ουρές έξω από το νυχτερινό κέντρο ώστε να μπορέσουν να τον απολαύσουν από κοντά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα.

Το κοινό τον υποδέχθηκε με φωνές και χειροκροτήματα, με τον τραγουδιστή να συγκινείται και αμέσως να «πιάνει» δουλειά.

Ερμήνευσε όλες τις επιτυχίες του ενώ ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν τραγούδησε το «Ανήκω σε εμένα», ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό.

Η μήνυση

Εδώ και ημέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει μήνυση για ασέλγεια σε γνωστό τραγουδιστή από πρώην συναδέλφους του.

Χθες έγινε γνωστό πως αυτός ο τραγουδιστής είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρώην συνάδελφός του, Στέφανος Παπαδόπουλος βρέθηκε στην Ευελπίδων μηνύοντας τον τραγουδιστή για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

Δείτε εδώ όλη τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο λέγοντας πως πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του τραγουδιστή που ξεκίνησε από επιχειρηματία νυχτερινών μαγαζιών.