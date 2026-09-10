Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονισμένος ο Γιώργος Τσαλίκης – «Όταν άκουσα για τον θάνατό του πήγα να λιποθυμήσω»

Συντετριμμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με φίλους και συνεργάτες να λένε το τελευταίο τους αντίο στον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Με τη σειρά του ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε στο Action24, δηλώνοντας συγκλονισμένος από αυτή την τεράστια απώλεια.

«Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη με βρήκε σε μια κατάσταση λίγο εγκλωβισμένο σε ένα αεροπλάνο από την Αυστραλία, ήταν ένα τεράστιο σοκ, όταν μου το είπε η Δώρα έπαθα σοκ πήγα να λιποθυμήσω», παραδέχτηκε ο Γιώργος Τσαλίκης.

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«Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση διχάζει η μουσική ενώνει και ο πόνος της απώλειας ενός τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη με τόσο ισχυρό στίγμα, είτε είσαι φαν της μουσικής του είτε όχι σου προκαλεί ένα κενό και ένα βάρος στο στομάχι. Ο Γιώργος ήταν μοναδικός, χαρισματικός, ιδιαίτερος και σε μια συνεχή πάλη για να είναι στο φως», είπε.

Μάλιστα ο Γιώργος Τσαλίκης επεσήμανε ότι «ο Γιώργος δοκιμάστηκε και πιέστηκε πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια και κατά τα δικά του λεγόμενα η μάχη ήταν πολύ μεγάλη».

Συγκινημένος ο Γιώργος Τσαλίκης πρόσθεσε: «Περιμένουμε την ιατροδικαστική για να μάθουμε τα αίτια του θανάτου αλλά όποια και να είναι αυτά, είναι σίγουρο ότι αυτή η καρδιά του τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε και βασανίστηκε πολύ».

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Για το πως μπορεί να νιώθουν οι συνεργάτες και συνάδελφοι καλλιτέχνες ανέφερε ότι «εμείς που είμαστε 30 χρόνια στο τραγούδι, είμαστε σαν ένα σώμα και αυτό το τέλος του Γιώργου ήταν σοκαριστικό και ακρωτηριαστικό για μας, σαν να έφυγε ένα κομμάτι μας. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, όλοι κάποια στιγμή θα βρεθούμε».

Τέλος μίλησε και για την αγάπη που λαμβάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης από ολόκληρη την Ελλάδα και όπως είπε ελπίζει «η ψυχή του να νιώσει την αληθινή αγάπη που λαμβάνει τώρα και να του καλύψει αυτή που δεν έλαβε από ανθρώπους που θα περίμενε».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή χθες (9/9/2026) σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, βυθίζοντας στη θλίψη ολόκληρη τη χώρα. Η αίτια θανάτου του είναι ακόμα άγνωστη με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται και η ιατροδικαστική να αποτελεί το «κλειδί» της υπόθεσης.