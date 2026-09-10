Κατερίνα Στανίση: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πείραξε ποτέ κανέναν, κάποιοι ίσως παρεξηγούσαν διάφορα

Η Κατερίνα Στανίση και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, μέσα από μια στενή φιλία και πολύ επιτυχημένες επαγγελματικές συνεργασίες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Off the Record» του ΕΡΤNews το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είχαν περάσει λίγες ώρες από τη στιγμή που είχε μάθει τα δυσάρεστα και ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένη.

Κατερίνα Στανίση και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν εμφανιστεί μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας το 2013. Τότε η τραγουδίστρια, έχει περιγράψει τον συνάδελφό της ως έναν πολύ ευαίσθητο, φιλότιμο άνθρωπο και καλό της φίλο, με τον οποίο μιλούσαν τακτικά, τονίζοντας πως πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας παρέμενε πάντα ένα «μικρό παιδί».

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Στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά τον θάνατό του, η Κατερίνα Στανίση ανέφερε: «Μόνο κρίμα μπορώ να πω. Κρίμα, γιατί έφυγε τόσο άδικα, τόσο νέος. Και έχω συγκλονιστεί, γιατί δεν ήταν μόνο συνάδελφος, ήταν και φίλος μου. Μιλούσαμε τακτικά, δουλέψαμε πολύ μαζί. Ένα μικρό παιδί, ένα μικρό παιδί. Τι να πω;», δήλωσε η Κατερίνα Στανίση.

Σε ερώτηση για την ιδιόρρυθμη προσωπικότητα και όσα είχαν ειπωθεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο παρελθόν, η τραγουδίστρια απάντησε: «Τον είχαν ερμηνεύσει πολύ αλλιώς, γιατί ίσως ήταν έτσι εσωστρεφής, ερχόταν με ένα δικό του γούστο και ίσως παρεξηγούσανε διάφορα, αλλά ένα μικρό παιδί ευαίσθητο και πολύ φιλότιμο. Δεν πείραξε κανέναν. Τον πειράζαν και δεν πείραζε».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Στανίση τόνισε: «Για τα γεγονότα εκείνα τα θλιβερά, τα τελευταία, δεν είχαμε μιλήσει, να πω την αλήθεια, γιατί κι εγώ δεν ήθελα ούτε να τον πάρω να μου πει τίποτα γιατί περνούσε μία δύσκολη περίοδο με όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά η λύπη δυστυχώς κάνει κακό στην καρδιά. Δεν θέλω να πω ότι είναι αιτία εκείνο, αλλά τι να πω; Τον πρόδωσε η καρδιά του. Από ό,τι ακούσαμε όλοι».