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Δέσποινα Βανδή: Το συγκινητικό αντίο της στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια λέξη σε κοινή φωτογραφία τους

«Αδυνατώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδή
Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδή / NDP PHOTO
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Η Δέσποινα Βανδή είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του αγαπημένου της φίλου και συνεργάτη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (09-09-2026) σε ηλικία μόλις 54 ετών. Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους και αρκέστηκε σε μία μόνο λέξη, που αποτύπωσε το σοκ και τη θλίψη της. «Αδυνατώ», έγραψε χαρακτηριστικά. Για εκείνη, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάνω απ’ όλα, ένας απ’ τους καλύτερους φίλους της. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και διατηρούσαν στενή φιλική σχέση στο πέρασμα του χρόνου.

Στη φωτογραφία που επέλεξε η Δέσποινα Βανδή για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δυο τους εμφανίζονται χαλαροί και ευδιάθετοι. Η πιο χαρακτηριστική τους συνεργασία ήταν το πολύ δημοφιλές ντουέτο «Αμανέ» σε μουσική και στίχους του Φοίβου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005 και έγινε τεράστια επιτυχία.

Είχαν αφήσει εποχή με τη χημεία τους στη σκηνή, προσφέροντας μοναδικές μουσικές στιγμές στο ελληνικό κοινό. Η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους τον χειμώνα του 2005-2006 στο REX, σε μία από τις πολυσυζητημένες συνεργασίες της αθηναϊκής νύχτας εκείνης της περιόδου. 

anartisi vandi

Το 1999, εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά στο νυχτερινό κέντρο «Γκάζι», σε ένα σχήμα που έκανε τεράστια επιτυχία.

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