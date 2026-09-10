Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» του Χρήστου Μάστορα – «Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή»

Η Ελλάδα πενθεί. Ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί στη θλίψη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε χθες (9/9/2026) την τελευταία του πνοή, έχει κατακλίσει τις σκέψεις όλων. Με τη σειρά του ο φίλος και κοντινός του συνεργάτης, Χρήστος Μάστορας, αποφάσισε να τον αποχαιρετήσει με δύο πολύ συγκηνιτικά λόγια.

Το σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα του Χρήστου Μάστορα για τον Γιώργο Μαζωνάκη άγγιξε καρδιές, αφού ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε μάλιστα έναν στίχο από τις δεκάδες επιτυχίες του.

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«Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή… Α ρε Γιώργο… πολύ νωρίς», έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στα social media, συνοδεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με στίχο από την επιτυχία του «Ξημερώνει Πάλι».

Οι δυο τραγουδιστές, μέλη της μουσικής οικογένειας της Panik Records, είχαν έρθει πιο κοντά και μέσα από τη συμμετοχή τους ως coaches του «The Voice». Και την φετινή σεζόν μάλιστα αναμενόταν να ξαναβρεθούν σε διπλανές καρέκλες…