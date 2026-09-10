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Ο Γιώργος Νταλάρας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα, στο καλό αγόρι μου»

«Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε», έγραψε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Νταλάρας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Νταλάρας
Γιώργος Νταλάρας / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 54 ετών. Στην ανάρτησή του, εξέφρασε τη μεγάλη του θλίψη για τον χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Νταλάρας χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα «λαϊκό παιδί από τη Νίκαια, από τη γειτονιά μας», τονίζοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος φιλότιμο, ευαισθησία και ευγένεια. Ανέφερε επίσης πόσο πολύ πάλεψε από μικρή ηλικία για να βρει τον δρόμο του μέσα από τις δυσκολίες, κλείνοντας το μήνυμά του με τα συγκινητικά λόγια: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα, στο καλό αγόρι μου».

Παρά το γεγονός ότι ανήκαν σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν κυρίως σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Ο Γιώργος Νταλάρας έγραψε στην ανάρτησή του: «Πόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Ένα ‘’παιδί της νύχτας’’, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του.

Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από την γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου!».

Πηγές κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφεραν στο newsit.gr πως ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά. Σαν να είχε προαίσθημα πως κάτι κακό θα του συμβεί.

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