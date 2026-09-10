Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα»

Γιώργος Λιβάνης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συναντηθεί καλλιτεχνικά το 2022 και είχαν συμφωνήσει να εμφανιστούν εκ νέου μαζί, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, τη σεζόν 2026-2027. Ο θάνατος του καλλιτέχνη συνέτριψε τον φίλο του. Αποφάσισε να τον αποχαιρετήσει με μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο Γιώργος Λιβάνης επέλεξε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του καλλιτέχνη που έφυγε στα 54 χρόνια της ζωής του. Μια εικόνα, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια του. Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε δημόσια τον εμβληματικό καλλιτέχνη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που εκτιμούσε απεριόριστα.

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Ο Γιώργος Λιβάνης έγραψε: «Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, με μια φωνή και μια μοναδικότητα που δεν αντιγράφονται. Ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η συνεργασία μας το 2022 ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα, να μοιραστούμε ξανά τη σκηνή και να ζήσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει. Δεν προλάβαμε… Κρατάμε όμως τις στιγμές, τη μουσική και όλα όσα μας χάρισες.

“Θα μου λείψεις”… “Έλα να δεις”… “Τι σου έχω κάνει”… “Κοίτα να δεις”…Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Εκτός από το χειμερινό σχήμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.