Άννα Πρέλεβιτς: Αποχωρίστηκε για τρεις μέρες τα δίδυμα – «Οι τύψεις πολλές αλλά χαίρομαι τόσο που έχω επιστρέψει στη δουλειά»

Μια όμορφη αλλά και γεμάτη νέες ισορροπίες περίοδο ζει η Άννα Πρέλεβιτς, καθώς μετά τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών της η καθημερινότητά της έχει αλλάξει εντελώς. Οι δύο μικρές έχουν γίνει το κέντρο του κόσμου της, ενώ η ίδια προσπαθεί σιγά σιγά να συνδυάσει τη μητρότητα με την επιστροφή στη δουλειά.

Αυτή τη φορά, η Άννα Πρέλεβιτς χρειάστηκε να αποχωριστεί τα δίδυμα για τρεις ημέρες, καθώς ταξίδεψε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Ένας μικρός αποχωρισμός που της δημιούργησε τύψεις, αλλά παράλληλα της θύμισε πόσο χαρούμενη είναι που επιστρέφει σε ένα κομμάτι της ζωής της που αγαπά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο με τις κόρες της.

Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν έκρυψε ότι το να βρίσκεται μακριά από τα μωρά της δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, αισθάνεται τυχερή που στην καθημερινότητά της έχει τη δυνατότητα να περνά πολύ χρόνο μαζί τους, κάτι που κάνει τις λίγες ημέρες του αποχωρισμού λίγο πιο υποφερτές.

«Σήμερα το πρωί αποχαιρέτησα πάλι της νεραϊδούλες μου για τρεις μέρες. Οι τύψεις πολλές αλλά από την άλλη χαίρομαι τόσο που έχω επιστρέψει στη δουλειά! Και νιώθω πολύ τυχερή γιατί στην καθημερινότητά μας, έχω τη δυνατότητα να είμαι όλη μέρα μαζί τους, οπότε αυτές οι λίγες μέρες μακριά τους παλεύονται λίγο πιο εύκολα”» έγραψε η Άννα Πρέλεβιτς.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 23 Απριλίου 2026, όταν υποδέχτηκαν στον κόσμο τις δίδυμες κόρες τους. Το ζευγάρι είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας σχεδόν τρία χρόνια νωρίτερα, στις 27 Μαΐου 2023.