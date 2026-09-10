Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πιο viral στιγμές του στο «Voice» – Όταν πρότεινε σε διαγωνιζόμενη να της βαφτίσει το μωρό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από «πρωταγωνιστής» στα μεγαλύτερα σχήματα της αθηναϊκής νύχτας, τα τελευταία χρόνια είχε και έντονη τηλεοπτική παρουσία. Για δύο σεζόν ήταν στο γνωστό talent show «The Voice» του ΣΚΑΪ ως ένας από τους τέσσερις coaches. Μάλιστα, θα τον βλέπαμε και στον νέο κύκλο που αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν που αρχίζει…

Μέσω της συμμετοχής του στο «The Voice» ο Γιώργος Μαζωνάκης «ξεδίπλωσε» κομμάτια του εαυτού του που δεν ήταν ως τότε γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως το πηγαίο χιούμορ του. Ο αξέχαστος τραγουδιστής είπε πολλές ατάκες που έγιναν viral, ενώ δε δίστασε να ζητήσει και από μία παίκτρια να της βαφτίσει το παιδί.

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«Ετοιμαστείτε τώρα γιατί έρχεται ο αυτοκράτορας της πίστας, τώρα πια και αυτοκράτορας του πλατό. Γιώργος Μαζωνάκης», τον είχε προλογίσει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει και πολλά αγαπημένα τραγούδια κατά τη διάρκεια του show, όπως το δικό του «Με λένε Γιώργο» και το «Φίλε έλα απόψε που πονάω», του Γιάννη Πουλόπουλου.

Μάλιστα, κάποια στιγμή όταν η διαγωνιζόμενη Μαρίνα Μαμούσαι βρέθηκε στο πλατό με το μωράκι της, ο Γιώργος Μαζωνάκης τής πρότεινε να το βαφτίσει και το πήρε τρυφερά στην αγκαλιά του.

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«Μαρίνα μου, το παιδί το έχεις βαφτίσει; Μήπως θέλεις να το βαφτίσω;», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Πού είναι το παιδί μου; Αγάπη μου!», είχε πει στο μωράκι, κρατώντας το στην αγκαλιά του.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ αυθόρμητος και αφιλτράριστος, οπότε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «The Voice» χρειάστηκε αρκετές φορές να βάλουν στο μοντάζ το χαρακτηριστικό «μπιπ».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν coach στο «The Voice» στη 10η σεζόν (2024-2025) και στην 11η σεζόν (2025-2026), μαζί με τους Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα.