Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί»

«Δεν φοβήθηκα να πεθάνω, φοβήθηκα μην πεθάνω νωρίς και δεν προλάβω να δω την κόρη μου», λέει ο Γιώργος Παράσχος. Ο καρκίνος μπήκε ύπουλα στη ζωή του, αλλά ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Μετά το αρχικό σοκ της διάγνωσης, ακολούθησε πιστά τις συμβουλές των γιατρών και πηγαίνει πλέον όλο και καλύτερα.

Ο Γιώργος Παράσχος παραχώρησε δηλώσεις στη δημοσιογράφο, Λιάνα Ζημάλη και στο «Breakfast@Star». Επιχείρησε να κάνει τον απολογισμό, της πιο δύσκολης περιόδου της ζωής του. Η στήριξη που είχε ήταν μεγάλη, ακόμα και από άτομα που ίσως να μην περίμενε.

«Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα, από την άποψη ότι την πίεση και το άγχος που δεχόμουν, το θεωρούσα φυσιολογικό. Μετά τον καρκίνο, που ακόμα παλεύω, κατάλαβα ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά φυσιολογικό.

Κατάλαβα ότι αυτό που είναι φυσιολογικό για εμένα, είναι αυτό που θέλω εγώ χωρίς αυτό να ακούγεται εγωιστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παράσχος.

«Κατά τη διάρκεια της μάχης μου με τον καρκίνο, δεν απομακρύνθηκε κανείς από δίπλα μου, ίσα ίσα με πλησίασαν και περισσότεροι. Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί. Και η νυν σύντροφός μου ήταν, επίσης, εκεί με έναν άλλο τρόπο. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου» συμπλήρωσε.

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του που του στοίχισε. «Αν τον είχα σήμερα κοντά μου, θα του έλεγα ευχαριστώ που δεν πρόλαβα να του πω» σημείωσε.

Ο Γιώργος Παράσχος είχε μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, μέσα στην πίεσή μου βγήκα από το νοσοκομείο, κάθομαι σε ένα παγκάκι και ρίχνω το κλάμα της ζωής μου» είχε πει τότε.