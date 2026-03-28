Γιώργος Σαμπάνης: Ο Πάνος Κιάμος μου είχε πάρει ένα πολύ ακριβό δώρο, θαυμάζω τον Γιώργο Θεοφάνους

Ο Γιώργος Σαμπάνης παραχώρησε συνέντευξη στο «Daily Kous Kous» και μίλησε για την πορεία του στην εγχώρια δισκογραφία. Μίλησε για το δώρο που του είχε κάνει παλαιότερα ο Πάνος Κιάμος για να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους, για τους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τραγούδια του αλλά και για τον Γιώργο Θεοφάνους, τον οποίο θαυμάζει, όπως είπε, επειδή κατάφερε να γίνει γνωστός χωρίς να είναι τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει γράψει επιτυχίες, τις οποίες έχουν ερμηνεύσει συνάδελφοί του. Ο Πάνος Κιάμος είναι ένας από αυτούς. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται οι Νίκος Οικονομόπουλος και Αντώνης Ρέμος. Οι επιτυχίες πάντως, ποτέ δεν έκαναν τον 42χρονο να χάσει τον επαγγελματικό προσανατολισμό του.

Όπως λέει ο Γιώργος Σαμπάνης: «Η επιτυχία του συναδέλφου δεν με πολυαφορά, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι επειδή ο Οικονομόπουλος έκανε επιτυχία τον “Έκπτωτο Άγγελο” δεν θα γεμίσει το δικό μου μαγαζί. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές που αν μου κάτσει ένα πολύ καλό τραγούδι, που ξέρω ότι μπορώ να το πω εγώ, θα τους το δώσω να το πουν αυτοί. Ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης Ρέμος. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος».

Για τη δημιουργία και εκμετάλλευση των τραγουδιών του, ο Γιώργος Σαμπάνης τόνισε: «Αν ζητούσα λεφτά για το τραγούδι μου δεν ξέρω αν θα είχα τόσα τραγούδια στην αγορά. Ευτυχώς γράφω τα τραγούδια μου μόνος μου και τα θέλουν αρκετοί. Αν δεν έγραφα, δεν θα μπορούσα να υπάρξω σ’ αυτό το χώρο».

Όπως αποκάλυψε μάλιστα, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τα social media: «Αυτό δεν πρέπει να στο πω, αλλά θα σου πω ότι το TikTok μου το διαχειρίζεται ο Δημήτρης. Εγώ δεν το ‘χω καν σαν εφαρμογή στο κινητό μου».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις φιλίες: «Δεν ξέρω αν πιστεύεις στον Θεό, εγώ πιστεύω πολύ στον Θεό. Ο Πάνος Κιάμος μου έχει πάρει ένα πολύ ακριβό δώρο, λέγοντάς μου ευχαριστώ. Θαυμάζω πολύ τον Γιώργο Θεοφάνους που είναι συνθέτης, αλλά δεν είναι τραγουδιστής. Και κατάφερε να γίνει πάρα πολύ γνωστός. Όλοι μπορούν να γίνουν σταρ για ένα δευτερόλεπτο και παραπλανούνται νέα παιδιά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε, δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά σε μια από τις μεγαλύτερες αγάπες του, που δεν είναι άλλη από τον Παναθηναϊκό: «Είμαι τρελός με τον Παναθηναϊκό», κατέληξε.