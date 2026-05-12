H Super Κική αποκάλεσε «κοπριές» τους συντελεστές της εκπομπής «Super Κατερίνα»: «Θα το φυσάτε και δε θα κρυώνει»

Έξαλλη έγινε η Super Κική εξαιτίας κάποιων σχολίων που έκαναν για εκείνη οι συντελεστές της εκπομπής «Super Κατερίνα» με αφορμή τα όσα είπε στον Φειδία Παναγιώτου για τα οικονομικά της.

Η Super Κική είχε δηλώσει ότι ξοδεύει από 20 έως 30 χιλιάδες ευρώ τον μήνα και η ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» σχολίασαν τα όσα είχε πει. Μερικές ημέρες αργότερα η influencer έκανε μία οργισμένη ανάρτηση στο Instagram.

«Κοπριές εκεί στην Super Κατερίνα θα το φυσάτε και δεν θα κρυώνει!», έγραψε.

Παράλληλα, η Super Κική εξήγησε ότι έχει δημιουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση και θα μιλάει για τα κέρδη της όποτε εκείνη επιθυμεί.

«Αυτή η εταιρία φτιάχτηκε για φίλους! Εργάζονται μέσα παιδιά από ΚΕΘΕΑ που πορευτήκαμε μαζί! Παιδιά απ’ τις φυλακές και παιδιά που λόγω ιδιαίτερης εικόνας δε θα περνάτε ποτέ θέση στις δουλειές σας! Δε ζητήσαμε καν προϋπηρεσία σε τίποτα, αντίθετος το μόνο που θέλαμε ήταν να τα φάμε παρέα. Επειδή φτιάχτηκε με άπειρη αγάπη, ποιότητα και μεράκι άρχισε να μας δίνει πίσω ό,τι αξίζαμε!

Εννοείται θα φλεξάρουμε και ακόμα δεν είδατε τίποτα! Πανελατζίδες και δημοσιογράφοι στείλτε βιογραφικό και θα δούμε! Όσο για τις γοργόνες κάνω ό,τι περνάει απ’ το χέρι μου να χωρέσετε μαζί μας», έγραψε σε story η Super Κική.

«Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα. Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη», είχε δηλώσει η Super Κική.

Τα σχόλια στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

«Εγώ Κατερίνα έχω ένα θέμα με τις δημοσιοποιήσεις των οικονομικών και όλων αυτών. Με ενοχλεί λίγο. Το να βγαίνουνε όλοι… είμαι του “εν οίκω μη εν δήμω”. Από εκεί και ύστερα… ένας πόνος βγαίνει εδώ. Δεν ξέρω. Ένα παράπονο; Ένα περιθώριο; Κάτι που δε μ’ αρέσει», είπε η Δάφνη Μπόκοτα.

«Κοίταξε, το “20 με 30 χιλιάδες” να τα ακούς ξαφνικά να το λένε, σαν να είναι… ότι “βγάζω τόσα”, κι ότι… ναι, είναι προκλητικό! Από την άλλη όμως, έτσι όπως καταλήγει και σου λέει ότι «ακόμα και για τους γονείς μου…», καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιδί που δεν έχει πάρει αγάπη από το σπίτι. Και σου λέει ότι γενικώς, έχει μιλήσει πολλές φορές για το παρελθόν της και για τις δυσκολίες που έχει περάσει. Είναι ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και να σου λέει ότι «εγώ τους πληρώνω για να νιώθω ότι με αγαπάνε», εμένα αυτό με πόνεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα», δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Το καταλαβαίνω κι αυτό. Αλλά, από την άλλη, θέλω να σου πω ότι αν συνειδητοποιήσεις ότι πληρώνεις κάποιον για να σε αγαπήσει, θα πρέπει να το λύσεις με τον εαυτό σου», απάντησε η Δάφνη Μπόκοτα.

«Μην ψαρώνετε! Ήθελα να πω μ’ αυτό το πράγμα… γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο YouTubers, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που ο ένας κάνει συνέντευξη στον άλλον. Σε απλά ελληνικά, αυτό το πράγμα λέγεται hype. Ο ένας YouTuber φωνάζει τον άλλον και κάνουν συνεντεύξεις, γιατί ο ένας δίνει traffic στον άλλον. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Εδώ είναι μια πολύ συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι must να καλείς αυτούς τους ανθρώπους για να παίρνει ο ένας του άλλου το κοινό. Και εδώ λοιπόν βγήκαν κι οι δυο, χωρίς τα παπούτσια, για να κάτσουν να κάνουν μια ανοιχτή ψυχοθεραπεία. Αν λοιπόν εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας μου κι η μάνα μου είναι δίπλα γιατί τους πετάω 20 χιλιάρικα στη μούρη, αυτομάτως το λύνω! Αν δεν το λύνω, και το συζητάω δημόσια, σημαίνει ότι θέλω να κάνω ντόρο και hype. Όταν είσαι συνειδητοποιημένος, λύνεις κάποια πράγματα», δήλωσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Δεν λύνονται όλα τόσο εύκολα. Ίσα ίσα που πολλές φορές μέσα από τέτοιες κουβέντες, πολύς κόσμος που τα βλέπει, μπορεί να ταυτιστεί… Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω ανθρώπους υπερβολικά πλούσιους αυτή τη στιγμή οι οποίοι πληρώνουν μόνο και μόνο για να έχουνε φίλους. Τι συζητάμε τώρα;», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Όταν υποφέρεις για κάτι και σε πληγώνει βαθύτατα δεν κάθεσαι με τα χέρια πίσω απ’ το κεφάλι, αραχτός, και λες “πληρώνω για να μ’ αγαπάνε”. Αυτό δεν είναι στάση σώματος ανθρώπου που υποφέρει γι’ αυτό που κάνει», είπε ακόμα η Δάφνη Μπόκοτα.

«Γιατί δεν κόβει το χαρτζιλίκι να τελειώνουμε; Ρε παιδιά! Εγώ κυνικά το αντιμετωπίζω συγγνώμη! Κι εγώ δεν μπορώ… Εγώ λέω ότι αν έχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, πώς γίνεται να θέλει ο κολλητός μου 10.000 τη βδομάδα για να είναι φίλος μου; Θα ‘κοβα το χαρτζιλίκι στον κολλητό μου 10.000 τη βδομάδα και θα ‘μουν μια χαρά», ανέφερε ακόμα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.