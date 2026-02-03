Γιώργος Σαμπάνης: Το βίντεο κλιπ για το νέο τραγούδι του με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Σπυρόπουλο

Lifestyle

Το τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» που ερμηνεύει ο Γιώργος Σαμπάνης, κυκλοφορεί από την Panik Records
Γιώργος Σαμπάνης
Γιώργος Σαμπάνης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία, το τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» μέσα από ένα κινηματογραφικό video για τις ανθρώπινες σχέσεις και το κάρμα. Σε ρόλο – έκπληξη συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος.

Το τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» που ερμηνεύει ο Γιώργος Σαμπάνης και κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη, τη συγχώρεση, την καρμική δικαιοσύνη αλλά και τον τρόπο που οι συμπεριφορές και οι επιλογές μας επιστρέφουν σε εμάς. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», ένα από τα πιο βαθιά συναισθηματικά κομμάτια που έχει γράψει κι ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών του.

Μεταξύ άλλων, εκτοξεύτηκε στο top10 του Spotify Top50 και των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ενώ κατέκτησε το no1 στο Shazam Viral Greece. 

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο.

