Μπέσσυ Αργυράκη: Ο γιος μου μού είπε «μαμά ήθελες καριέρα, να μην έκανες παιδιά»

«Ίσως αν ξαναγύρναγα τον χρόνο πίσω, να ήμουν πιο κοντά τους… Κάποιες φορές ένιωθα ενοχές», αποκάλυψε η Μπέσσυ Αργυράκη, μιλώντας για τα παιδιά της.

Στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη αποκαλύπτοντας μια ατάκα που της είχε πει ο γιος της, Άγγελος, όταν ήταν δέκα ετών για την επιλογή της να κυνηγήσει και την καριέρα της παράλληλα με την οικογένεια.

«Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Κανείς δε ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου όταν τραγουδάω, τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο που λέω ότι αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι’ αυτό και πολλές φορές ξέχναγα να πάω να πληρωθώ» εξομολογήθηκε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

Στη συνέχεια, η Μπέσσυ Αργυράκη αποκάλυψε, «Ο γιος μου, μού την είπε κάποια στιγμή. Μου λέει, “μαμά, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια”. Μου το είπε ο γιος μου, ο Άγγελος.

Είναι πολύ αυστηρός μαζί μου. Πρέπει να ήταν 10 ετών όταν μου το είπε. Ίσως αν ξαναγύρναγα τον χρόνο πίσω, να ήμουν πιο κοντά τους… Κάποιες φορές ένιωθα ενοχές» είπε η τραγουδίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον ιατρό Λευτέρη Νικόλιζα: Την Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία είναι γνωστή τραγουδίστρια, youtuber και παρουσιάστρια και τον Άγγελο Νικόλιζα, ο οποίος εργάζεται ως σεφ.