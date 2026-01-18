Γιώργος Σεϊταρίδης: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, υπήρχε μέσα μου ο Χριστός

Στη σύνδεση που έχει από παιδί με τον Χριστό καθώς και στις αλλαγές που αισθάνθηκε μέσα από τις επισκέψεις στο Άγιο Όρος αναφέρθηκε ο Γιώργος Σεϊταρίδης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Όπως λέει ο Γιώργος Σεϊταρίδης, αν και στην πορεία της ζωής του αισθάνθηκε απέχθεια για τους ιερείς, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τον δρόμο της θρησκείας. Θεωρεί σταθμό της ζωής του, την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, καθώς από τότε άρχισε να κοινωνεί και να εξομολογείται.

Χαρακτηρίζει την εκκλησία ως «γυμναστήριο ψυχής». Όπως αναφέρει, ο ίδιος δεν μετάνιωσε ποτέ που ακολούθησε τον δρόμο του Θεού.

Τι άλλαξε μέσα σου μετά την επίσκεψη σου στο Άγιο Όρος;

Την αγάπη για τον Χριστό την είχα από μικρό παιδί. Οι γονείς μου δεν ήταν άνθρωποι που πήγαιναν στην εκκλησία, αλλά είχαν αγάπη για τον Θεό και για τον Χριστό. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, υπήρχε μέσα μου ο Χριστός, χωρίς να τον καταλαβαίνω ιδιαίτερα. Με τα χρόνια δεν ήμουν άνθρωπος που πήγαινε στην εκκλησία και δεν είχα επαφή με παπάδες. Ίσα ίσα, μπορώ να πω ότι είχα και μια απέχθεια.

Όμως, στην πορεία, ο Θεός μού έδειξε κι αυτό το κομμάτι που υπάρχει, αυτό που λέγεται “ζωή”. Στο Άγιο Όρος θέλησε να μου το δείξει. Εκεί βρέθηκε ένας άνθρωπος που μου έδειξε μια κατεύθυνση και αποφάσισα να την ακολουθήσω. Άρχισα να κοινωνώ, να εξομολογούμαι και να νηστεύω. Να κάνω δηλαδή αυτό που κάνει κάθε άνθρωπος που ακολουθεί την Ορθοδοξία. Νηστεία, εξομολόγηση και Θεία Μετάληψη. Αυτά μου έδειξε ως άσκηση. Αυτά έκανα. Και μέσα από αυτή την άσκηση είδα ότι είχα μεγάλη ωφέλεια. Οπότε, συνέχισα με αυτόν τον τρόπο.

Αρκετοί συνάδελφοι σου, που επισκέφθηκαν το Άγιο Όρος, μίλησαν για θαύματα. Σε σένα συνέβη κάτι τέτοιο;

Και να ένιωσα και να είδα κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να το μεταφέρω. Αν μου το έδειξε ο Θεός, μου το έδειξε. Μέχρι εκεί. Για μένα το θαύμα είναι ότι εκεί βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και μου είπε τρία πράγματα που με έκαναν να θελήσω να κάνω την άσκηση.

Γιατί η εκκλησία είναι γυμναστήριο ψυχής. Γυμνάζεις την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Αυτό κατάλαβα. Πήγα στο γυμναστήριο που λέγεται εκκλησία και βλέπω τα οφέλη. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Άγιος Παϊσιος έλεγε: “Έρχεστε στο Άγιο Όρος, αλλά να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος είναι δίπλα σας. είναι στην ενορία σας. Είναι στην εκκλησία της γειτονιάς σας”.