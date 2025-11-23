Γιώργος Τσαλίκης: «Θα έσβηνα από τα media τον Γιώργο Λιάγκα για καμιά εβδομάδα»

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν καλεσμένος στο podcast του Χρήστου Κούτρα και έκανε μία αναδρομή στην πορεία του, σχολιάζοντας βέβαια και πρόσωπα της μουσικής αλλά και της τηλεόρασης, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το πρόσωπο το οποίο θα επέλεγε να «εξαφανίσει» από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Γιώργος Τσαλίκης επέλεξε τον Γιώργο Λιάγκα, ρίχνοντας λάδι στην «ετοιμόρροπη» σχέση τους.

«Για μια εβδομάδα θα έσβηνα από τα media τον Λιάγκα. Θα τον έκανα mute μια εβδομάδα. Δεν μπορώ, κάθε μέρα κάτι λέει. Για να μου λείψει, δεν έχω κάτι προσωπικό», απάντησε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής επισήμανε πως οι σχέσεις τους είναι μια χαρά: «Τα έχουμε πάρα πολύ καλά, θα τον εξαφάνιζα όμως για μία εβδομάδα. Θα του έλεγα, πάρε το σκάφος, πήγαινε σάρωσε το Αιγαίο για μια εβδομάδα να μη σε βλέπω για να μη σε ακούω, να μη μου λείψει. Κάθε μέρα ένα θέμα», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης στην διαδικτυακή εκπομπή.