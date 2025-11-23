Lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης: «Θα έσβηνα από τα media τον Γιώργο Λιάγκα για καμιά εβδομάδα»

«Τα έχουμε πάρα πολύ καλά, θα τον εξαφάνιζα όμως για μία εβδομάδα» είπε ο τραγουδιστής
Γιώργος Τσαλίκης
Γιώργος Τσαλίκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν καλεσμένος στο podcast του Χρήστου Κούτρα και έκανε μία αναδρομή στην πορεία του, σχολιάζοντας βέβαια και πρόσωπα της μουσικής αλλά και της τηλεόρασης, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το πρόσωπο το οποίο θα επέλεγε να «εξαφανίσει» από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Γιώργος Τσαλίκης επέλεξε τον Γιώργο Λιάγκα, ρίχνοντας λάδι στην «ετοιμόρροπη» σχέση τους.

«Για μια εβδομάδα θα έσβηνα από τα media τον Λιάγκα. Θα τον έκανα mute μια εβδομάδα. Δεν μπορώ, κάθε μέρα κάτι λέει. Για να μου λείψει, δεν έχω κάτι προσωπικό», απάντησε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής επισήμανε πως οι σχέσεις τους είναι μια χαρά: «Τα έχουμε πάρα πολύ καλά, θα τον εξαφάνιζα όμως για μία εβδομάδα. Θα του έλεγα, πάρε το σκάφος, πήγαινε σάρωσε το Αιγαίο για μια εβδομάδα να μη σε βλέπω για να μη σε ακούω, να μη μου λείψει. Κάθε μέρα ένα θέμα», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης στην διαδικτυακή εκπομπή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
108
97
88
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo