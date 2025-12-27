Γιώτα Τσιμπρικίδου: Διαβάζω πικρόχολα σχόλια για μένα και άλλες γυναίκες που θα γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερες ηλικίες

Μητέρα πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδάκι με τον Άγγελο Ανδριανό.

Το μωράκι που περιμένει η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι κοριτσάκι όπως εξομολογήθηκε μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Αλήθεια είναι ότι διανύω μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου. Νιώθω πολύ ευλογημένη. Έχω και την αγωνία μου γιατί όλες οι γυναίκες όταν είμαστε σε ενδιαφέρουσα περιμένουμε να κάνουμε τη Β’ επιπέδου. Τελειώνω τώρα τον 5ο μήνα κύησης και είναι τώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δεύτερη πολύ σημαντική εξέταση. Μετά θα είμαι πιο χαλαρή να μοιραστώ και περισσότερα πράγματα…

Περιμένω κοριτσάκι. Επειδή πάλεψα πολύ και δεν ήταν όλα πολύ εύκολα, όταν με πήραν να μου πουν ότι είναι όλα καλά και έρχεται ένα υγιές παιδάκι, μου είπαν και το φύλο», δήλωσε αρχικά.

Παράλληλα, η Γιώτα Τσιμπρικίδου εξομολογήθηκε ότι έχουν γραφτεί για εκείνη πολλά αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο και στα social media για την ίδια αλλά και τις υπόλοιπες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Με αγχώνει πολύ το κομμάτι της μητρότητας, Πολύ… Υπάρχει γυναίκα που να μην αγχώνεται;

Πολλές φορές διαβάζω στο διαδίκτυο και στα social πικρόχολα σχόλια και για μένα και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι γυναίκες χρειάζονται σεβασμό γιατί το τι περνάει το σώμα και η ψυχή τους για να τα καταφέρουν, το ξέρουν μόνο εκείνες. Και όσο κι αν λέμε ότι το καταλαβαίνουμε, αν δε το ζήσεις, δε το καταλαβαίνεις», ανέφερε.