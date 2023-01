Ο πασίγνωστος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ αποκάλυψε – πιθανότατα κατά λάθος – ότι η γυναίκα του είναι έγκυος στο 6ο παιδί τους, τρία χρόνια μετά τη γέννηση του 5ου παιδιού τους, του γιου του Όσκαρ, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Heart της Βρετανίας.

Καλεσμένος στο Heart Breakfast Show, ο τηλεοπτικός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ ρωτήθηκε πόσα παιδιά έχει και είπε για πλάκα ότι «έρχεται ακόμα ένα», ενώ τόνισε ότι «τα τζιν της Τάνα δεν της μπαίνουν πια». Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε «είναι λόγω Χριστουγέννων ή λόγω ότι είναι έγκυος;», ο 56χρονος σεφ απάντησε ότι «ξέρεις κάτι; Δεν ξέρω».

«Θα το ερευνήσω όταν πάω σπίτι. Θα το διπλοτσεκάρω μόλις γυρίσω», είπε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, με τον παρουσιαστή της πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής να τον ρωτάει «μήπως αποκάλυψες κάτι που δεν έπρεπε άθελά σου;».

Πάντως, ο Γκόρντον Ράμσεϊ παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ότι «η Τάνα θα ήθελε ακόμα ένα παιδί και εγώ είμαι αυτός που λέω “όχι, όχι, όχι”. Είναι ήδη δύσκολο όταν πηγαίνω τον Όσκαρ στο σχολείο και τον ρωτάνε πώς λένε τον παππού του».

