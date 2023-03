Μπελάδες έχει αυτή την εποχή η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς βρίσκεται σε δίκη για ένα ατύχημα στο σκι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμός ενός συνταξιούχου γιατρού.

Η νομική ομάδα της Γκουίνεθ Πάλτροου παρουσίασε ένα βίντεο αναπαράστασης από την οπτική γωνία εκπαιδευτή της οικογένειας της Πάλτροου. Στο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να κάνει σκι, ενώ κοντά του κάνει σκι και η ηθοποιός. Το επόμενο πλάνο δείχνει και τους δύο να είναι πεσμένοι στο χιόνι.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το 2016 στο Deer Valley στη Γιούτα.

Ο γιατρός ισχυρίζεται πως η Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε σκι «εκτός ελέγχου» όταν χτύπησε στην πλάτη του, λέγοντας μάλιστα πως ένιωσε τις γροθιές της.

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι την χτύπησε από πίσω και πως εκείνος ήταν που έφταιγε.

Attorneys for @GwynethPaltrow played reconstructive animation of the ski crash she’s being sued for in court Monday. The animation was used to help the jury understand what allegedly happened, using the video and testimony from Paltrow’s ski instructor Eric Christiansen. pic.twitter.com/04kCh97qLe