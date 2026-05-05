Νίκος Κοκλώνης: «Η Κατερίνα Καινούργιου μου είπε ότι έχει πολλά να μου πει για κάποιους»

Ο Νίκος Κοκλώνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Βασίλη Καρρά, στην Κατερίνα Καινούργιου και στη Δανάη Μπάρκα.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US, Νίκος Κοκλώνης, είπε αρχικά πως «ο Βασίλης Καρράς ήταν πάντα δίπλα μου. Εδώ μου είχε εξομολογηθεί το πρόβλημα της υγείας του. Σε ένα διάλειμμα μού είπε ότι δεν βγήκαν καλές οι εξετάσεις του, αλλά δεν κατάλαβα τι εννοούσε» και συνέχισε μιλώντας για το ότι δεν έχει κόντρα με κανέναν, αλλά και το ότι η Κατερίνα Καινούργιου που είπε ότι έχει να του πει πολλά για κάποιους.

Ο Νίκος Κοκλώνης είπε στη συνέχεια: «Κόντρα δεν έχω με κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα και μπροστά μου λένε τα αντίθετα. Το J2US το έχω τραβήξει από τα μαλλιά, είναι η έβδομη σεζόν. Το έχουμε στο πρόγραμμα για του χρόνου, αλλά το κανάλι θα αποφασίσει.

Μίλησα με την Κατερίνα Καινούργιου με μηνύματα και είπε ότι έχει πολλά να μου πει για κάποιους».

«Τη μέρα του γάμου της Δανάης Μπάρκα, δεν θα κάνω το J2US. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί ο σύντροφός της. Αν δεν ήμουν παραγωγός στην Κατερίνα Καινούργιου, θα ήμουν σίγουρα παραγωγός της Δανάης Μπάρκα και μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα», ανέφερε ακόμη.