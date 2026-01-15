Good Job Nicky: «Θέλω να τιμήσω την χώρα μου και τον θεσμό της Eurovision»

Στην αγάπη που τρέφει για τον θεσμό της Eurovision καθώς και στην απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στον φετινό εθνικό τελικό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Good Job Nicky όταν βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Πέμπτης (15/1/2026).

«Η Eurovision είναι στα σχέδια μου εδώ και πολλά χρόνια γιατί είμαι, κατά κύριο λόγο, αγγλόφωνος καλλιτέχνης. Νιώθω ότι μπορώ να τον τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα μας. Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με φήμη, με το βήμα μετά ή με το οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά» επισήμανε, αρχικά, ο νεαρός καλλιτέχνης, Good Job Nicky.

«Θέλω να τιμήσω την χώρα μου και τον θεσμό. Μ’ αρέσει ο θεσμός πάρα πολύ και θα νιώσω πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, εάν και εφόσον καταλήξω να είμαι ο ένας από τα τόσα άτομα που θα εκπροσωπήσει την χώρα. Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό, το λατρεύω».

«Για μένα είναι αυτονόητο πως, αν πας να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, προφανώς και θα έρθει μετά η αναγνώριση και στην Ευρώπη. Θα έρθει» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Good Job Nicky στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.