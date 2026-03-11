Lifestyle

Γούπι Γκόλντμπεργκ: «Definitive» είναι ο τίτλος της ταινίας για τη ζωή της βραβευμένης ηθοποιού

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Γκίτα Γκάντμπιρ, η οποία γράφει ιστορία στα φετινά Όσκαρ ως υποψήφια σε δύο διαφορετικές ταινίες
Γούπι Γκόλντμπεργκ
Γούπι Γκόλντμπεργκ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Imagine Documentaries και η Message Pictures ανακοίνωσαν την παραγωγή του «Definitive», του «απόλυτου ντοκιμαντέρ» για τη Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg). Η ταινία αναμένεται να επεκτείνει την αφήγηση της ζωής της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, παίρνοντας τη σκυτάλη από την αυτοβιογραφία της, «Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ταινία θα παρουσιαστεί «με τη φωνή της Γούπι Γκόλντμπεργκ, αντλώντας υλικό από ένα εξαιρετικό αρχείο με κασέτες, πλάνα από παραστάσεις και προσωπικά αντικείμενα». Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Γκίτα Γκάντμπιρ (Geeta Gandbhir), η οποία γράφει ιστορία στα φετινά Όσκαρ ως υποψήφια σε δύο διαφορετικές ταινίες.

Το φιλμ υπόσχεται μια «ειλικρινή ματιά στη ζωή της σταρ (γεννημένη ως Caryn Elaine Johnson), της εσωστρεφούς και βαθιά παρατηρητικής γυναίκας που κρύβεται πίσω από τον θρύλο που κατέρριψε κάθε κατεστημένο». Την ακολουθεί στα παρασκήνια, καθώς επανασχεδιάζει για το Lincoln Center την εμβληματική παράσταση του 1984, «The Whoopi Monologues», με την οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ.

Παράλληλα, καταγράφει πώς ισορροπεί την επαγγελματική της ζωή με τον επί 30 χρόνια συνεργάτη της στην παραγωγή, Τομ Λεονάρντις (Tom Leonardis), ενώ αναπτύσσει νέα θεατρικά έργα, αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της και στο νέο της δισέγγονο, και χτίζει μια πιο ήσυχη, παράλληλη ζωή στην Ιταλία.

Σε δήλωσή της, η Γκάντμπιρ ανέφερε:«Η Γούπι Γκόλντμπεργκ είναι μια λαμπρή και πρωτοπόρος καλλιτέχνης που έχει διαμορφώσει το τοπίο της ψυχαγωγίας εδώ και δεκαετίες. Μαζί με τους συνεργάτες μου Σαμ Πόλαντ και Αλίσα Πέιν της Message Pictures, τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Γούπι, Τομ Λεονάρντις και την Imagine Documentaries, έχουμε την τιμή να ζωντανέψουμε την ιστορία της».

Η Γκάντμπιρ διεκδικεί φέτος το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για το «The Perfect Neighbor» (Netflix), ενώ το «The Devil Is Busy» (HBO), το οποίο συνσκηνοθέτησε με την Κρισταλίν Χάμπτον (Christalyn Hampton), είναι υποψήφιο για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους.

Σύμφωνα με το Deadline, η σταρ θα έχει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της, One Hoe Productions.

